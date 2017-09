Freikarten für die Premiere In einer Woche startet die neue Biertheater-Saison. SZ-Leser können kostenlos dabei sein.

Das Ensemble der Spielzeit 2017/18 im Biertheater in Radeberg. © Thorsten Eckert

Diesmal lohnt es sich sozusagen gleich doppelt, Tickets für die kommenden Donnerstag startende Biertheatersaison zu kaufen. Denn neben dem Spaß an den Stücken, wartet auf einen Besucher eine ganz besondere Überraschung. Nämlich dann, wenn er – oder natürlich auch sie – der 500.000. Besucher seit Biertheatergründung 2002 ist. „Dezember bis Februar, in dieser Zeit erwarten wir dieses für uns durchaus beeindruckende Ereignis“, sagt Jens Richter, der Chef des Radeberger Biertheaters. Eine halbe Million Besucher, das ist ja auch tatsächlich das, was man gern mal als „eine echte Hausnummer“ bezeichnet. Wobei Jens Richter rückblickend stets auf fast hundertprozentige Auslastung der Vorstellungen verweisen kann. Und auch für die neue Saison deutet sich eine Fortsetzung der Erfolgsgeschichte an: „Schon über die Hälfte der Tickets ist im Vorverkauf weggegangen“, so der Theaterchef in der vorigen Woche beim Pressefrühstück vorm Saisonstart.

Zum Start in die neue Spielzeit am kommenden Donnerstag steigt die Premiere des neuen Schwanks „Malzau braut sich“. Dafür kann die SZ 3 x 2 Freikarten vergeben – inklusive Biertheatermenü. Schreiben Sie uns einfach bis Sonntagabend eine Mail; am Montagmorgen werden die drei glücklichen Gewinner dann ausgelost und per Mail informiert. Viel Glück! (SZ/JF)

3 x 2 Freikarten für „Malzau braut sich“ am Donnerstagabend, 20 Uhr (Einlass ab 18.30 Uhr): Schicken Sie uns eine Mail an: sz.radeberg.gewinnspiel@dd-v.de

