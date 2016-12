Freikarten für den Weihnachts-Circus Die SZ verlost Tickets für die bunte Show im Ostra-Gehege Dresden.

Der Dresdner Weihnachts-Circus lockt bis zum 2. Januar ins Ostra-Gehege. Die Besucher erwartet hochkarätige Artistik, Tierdressuren und Clownerie. Für die Vorstellung am 30. Dezember 19.30 Uhr stellt der Veranstalter für Leser der SZ vier Freikarten zur Verfügung. Wir verlosen jeweils zwei Tickets an zwei Leser, die sich am Dienstag in der Lokalredaktion Bischofswerda melden. Entweder, Sie schicken uns bis 16 Uhr eine Mail an sz.bischofswerda@ddv-mediengruppe.de. Oder Sie rufen uns in der Zeit zwischen 15 und 15.15 Uhr an – 03594 77635117. Die Gewinner werden ausgelost.

Wer kein Losglück hat oder eine andere Vorstellung besuchen möchte: Mit der SZ-Card sparen Sie beim Zirkuseintritt vier Euro, wenn Sie Ihre Karte in einer der SZ-Ticketverkaufsstellen erwerben. (SZ)

www.dresdner-weihnachts-circus.de

