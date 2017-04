Freiheitsstrafen für Fahrradbande Das Landgericht Görlitz hat in einem zügigen Prozess drei der vier Mitglieder verurteilt.

Görlitz. Am Ende ging alles ganz schnell. In einem außergewöhnlich zügigen Strafprozess hat das Görlitzer Landgericht drei der vier Mitglieder der sogenannten Görlitzer Fahrradbande zu Haftstrafen verurteilt. Die Bande bestand aus vier Angehörigen der Familie S., die seit Jahren in dem Ort Trebus lebt. Um ihren Lebensunterhalt bestreiten zu können, hatte die Familie zuletzt Fahrräder gestohlen und in Polen veräußert.

klauten die Räder, ihre Eltern warteten im Auto und brachten die Beute in eine Garage in Zgorzelec. Von dort wurde die Beute weiterverkauft. Bei einem dieser Hehlergeschäfte waren die Eltern und ihr Abnehmer in Polen im Sommer 2016 auf frischer Tat gestellt worden. Zeitgleich wurde auch ihr Haus in Trebus durchsucht und die Söhne festgenommen. Die Eltern saßen seither in U-Haft.

Das Landgericht verurteilte den Vater Erich S., 42, zu drei Jahren Haft und die ein Jahr ältere Mutter Anna S. zu zwei Jahren und neun Monaten Haft. Gegen Sohn Tobias wurde eine Jugendstrafe von einem Jahr und zehn Monaten Haft auf Bewährung verhängt. Das Verfahren gegen Pascal S. wurde abgetrennt. Er solle psychiatrisch begutachtet werden, ehe über seine Schuld entschieden werde, so der Gerichtssprecher.

