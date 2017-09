Freiheit für Umwege Dem Ruf in den Westen ist Christine Schlagehan (FDP) nicht gefolgt. Sie will hier das Landleben besser machen.

Nur nicht sinnlos abhängen: Christine Schlagehan, Kandidatin der FDP, in ihrem Garten in Schönbach. © matthias weber

Auf den ersten Blick ist sie nicht einzuordnen: helle Jeans, orangefarbenes T-Shirt, schulterlange rote Locken. Dazu ein offenes, fröhliches Gesicht. Und dass sie drei Kinder zwischen 6 und 17 Jahren hat und kürzlich ihren 42. Geburtstag feiern konnte – mag man kaum glauben.

Christine Schlagehan ist in der Löbauer Region aufgewachsen und lebt hier bis heute. „Ich habe mich standhaft geweigert, hier wegzugehen“, sagt sie. Ihr Großvater hatte das schon früh gemacht. Um 1980 herum war er ins Rhein-Main-Gebiet übergesiedelt und hat eine stark politisierte westdeutsche Gesellschaft erlebt, die sich an atomarer Aufrüstung und Umweltzerstörung abarbeitete. „Er war im Prinzip ein Grüner“, erinnert sich Christine Schlagehan an den Opa und die vielen Briefe, die sie austauschten und in denen es immer wieder auch um Politik ging.

Aber nein, sie ging nach 1990 nicht in den Westen, sondern suchte in der südlichen Oberlausitz ihren Weg. „Es gibt Dinge, die man für Geld nicht kaufen kann“, sagt sie, fügt die Worte Familie, Freunde und Heimat an – und klingt dabei fast ein bisschen altmodisch. Nur im Drang, sich einzumischen, ist Christine Schlagehan dem Großvater gefolgt. Als sie vor gut zehn Jahren nach einer Partei suchte, die zu ihr passt, standen zwei Aspekte im Vordergrund, sagt sie: Sie soll sich nicht zu sehr mit Ge- und Verboten ins tägliche Leben der Menschen einmischen, und sie soll nicht ständig Geld umverteilen wollen. Das waren ihre ganz persönlichen Lehren aus der DDR, die sie als Kind und Jugendliche noch durchaus intensiv erlebt hat. Es sollte zum Beispiel keine Partei sein, die die traditionelle Ehe von Mann und Frau zum Leitbild macht und gleichgeschlechtliche Partnerschaften mit weniger Rechten ausstattet. Deshalb, „und weil mir für die CDU das Christliche fehlt“, hat sich Christine Schlagehan mit Anfang 30 für die FDP entschieden. Dabei hat die alleinerziehende Mutter nichts von der inszenierten Coolness an sich, mit der sich die Liberalen derzeit präsentieren. Sie strahlt die fröhliche Gelassenheit eines Menschen aus, der im Lot ist und fest im Leben steht.

Wenn Christine Schlagehan von der Freiheit als politischem Gradmesser spricht, dann geht es nicht um einen Ego-Trip mit Ellenbogen. Aber es geht um Selbstverwirklichung, darum, dass jeder Mensch seinen ganz individuellen Weg durchs Leben sucht und auch findet. Sie selbst hat Umwege gemacht. Nach dem Realschulabschluss in Kemnitz absolvierte sie eine Ausbildung in Bürokommunikation. In dieser Zeit erkannte sie, dass sie mehr Freiraum braucht und holte ihr Fachabitur nach. Fünf Jahre verdiente sie danach noch ihren Lebensunterhalt als Büro-Managerin, bevor sie anfing zu studieren: Wohnungswirtschaft an der Hochschule Zittau/Görlitz. Da war sie gerade erstmals Mutter geworden. Heute ist ihre Tochter fast erwachsen, und ihr jüngster Sohn wurde gerade eingeschult – in die freie „Schkola“, wie auch die beiden älteren Geschwister. Auch hier hat Christine Schlagehan erfahren, dass nicht nur die Hauptstraßen zum Ziel führen, sondern auch Abzweige, Umwege, Parallelstraßen. „Der Staat soll nicht alles vorgeben“, lautet ihr Credo. Ein anderes: Der Staat muss nicht jeden Wunsch für viel Geld erfüllen.

Dabei kennt sie die Probleme des Landlebens ganz konkret. Sie weiß, wie es ist, wenn Züge und Busse immer seltener fahren, sie weiß, was es bedeutet, wenn kleine Geschäfte in kleinen Orten schließen. Aber warum sollte der Staat einen Tante-Emma-Laden subventionieren? „Damit Omi einmal im Monat dort Butter kauft?“ Es gibt solche Ideen, aber für die FDP-Politikerin wäre das kein Ansatz. „Es liegt doch an den Menschen, ob sie in ihrem Ort einkaufen. Dann können auch kleine Geschäfte überleben“, sagt sie. „Der Fleischer und der Bäcker müssen keine Angst vor der Globalisierung haben, wenn die Dorfgemeinschaft bei ihnen einkauft.“ Die Menschen hätten es selbst in der Hand, wie lebenswert ihre Heimat bleibe.

Andererseits: Ganz raushalten soll sich der Staat nicht. Wenn im ländlichen Raum Ruftaxis zum Teil mit Steuergeld finanziert würden, hätte Christine Schlagehan nichts dagegen. Mobilität ist ja wichtig und muss bezahlbar sein, sagt sie. Christine Schlagehan ist ein Fan der Europäischen Union samt Binnenmarkt. Nur solle sich die EU-Kommission eben aus dem Alltag der Menschen weitgehend heraushalten. „Es gibt eben Menschen, die weiterhin 60-Watt-Glühbirnen kaufen wollen, weil sie billig, hell und warm sind.“ Seit fünf Jahren arbeitet Christine Schlagehan beim Sächsischen Immobilienmanagement (SIB) in Bautzen. Das ist für öffentliche Bauten des Freistaats zuständig, etwa die neue Polizeidirektion in Görlitz. Die Arbeit als Projektmanagerin und die Aufgaben als dreifache und alleinerziehende Mutter müssten eigentlich ausreichen, um keine Langeweile aufkommen zu lassen. Trotzdem ist sie seit einem Jahr Kreisvorsitzende der FDP und zugleich die Landesvorsitzende der liberalen Frauen. Die früheren FDP-Hochburgen im Raum Löbau-Zittau wieder von der AfD zurückzuerobern, ist ein anspruchsvolles Ziel. Christine Schlagehan kann bei den Menschen vor allem im direkten Gespräch punkten. Das hat sie vor zwei Jahren gemerkt, als sie bei der Oberbürgermeisterwahl in Löbau angetreten ist – und Amtsinhaber Dietmar Buchholz (CDU) Respekt eingeflößt hat, weil sie einen großen Teil der jüngeren und engagierten Leute für sich gewinnen konnte. Ob es am 24. September für einen Sitz im Bundestag reicht, ist allerdings fraglich. Zwar steht sie nicht nur als Direktkandidatin auf dem Wahlzettel, sondern auch auf Platz 5 der FDP-Landesliste. Aber das würde nur reichen, wenn die FDP in Sachsen 15 Prozent bekäme.

http://sz-link.de/btwgr

zur Startseite