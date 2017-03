Gut zu wissen Freiheit auf zwei Rädern Zu Beginn der neuen Saison ist das Motorradfahren so beliebt wie nie. Doch noch lauern einige Gefahren für die Biker.

Der Coswiger Biker Sven Böttger ist seit diesem Monat wieder startklar, seine Maschine – eine 600er Suzuki, die schon „ein paar Jahre auf dem Buckel“ hat – ist es noch nicht. Putzen, Ölstand kontrollieren, Kette säubern und einfetten macht Böttger selbst, für den Wechsel auf neue Reifen muss die Suzuki aber in die Werkstatt. © Norbert Millauer

Wenn das Hundertste leuchtend gelbe Rapsfeld mit seinem ganz speziellen Duft an ihm vorbeizieht, wenn die Kombi ihr Versprechen von „Wetterschutz“ mal wieder bricht und er nass wird bis auf die Haut, dann ist Sven Böttger erst so richtig glücklich. „Das ist einfach ein tolles Gefühl von Freiheit“, sagt der 48-Jährige und schwärmt von Wind, Sonne und Regen, als stünde er in kurzen Hosen und T-Shirt inmitten eines solchen Rapsfeldes, anstatt in dicker Lederkluft und hinter dem Visier seines Helmes nur daran vorbeizufahren.

Diese besondere Freiheit verstehen wohl nur Motorradfahrer, und als solcher ist Böttger in bester Gesellschaft: In seinem Verein Elblandbiker fahren 24 feste Mitglieder und insgesamt rund 40 Männer und Frauen zwischen 30 und 65 Jahren gemeinsam Motorrad. Ihnen geht es aber nicht darum, so schnell wie möglich irgendwo anzukommen, wie Böttger erklärt. „Wer die 200 Kilometer pro Stunde mal ausfahren will, der testet das für sich alleine.“ Stattdessen organisieren die Fahrer gemeinsame Ausfahrten, zum Beispiel in den Harz, wie im vergangenen Jahr, oder in den Bayerischen Wald, wohin es am diesjährigen Himmelfahrtswochenende gehen soll. Im März wird traditionell „angekesselt“, im November „abgekesselt“, dann sitzt man in gemütlicher Runde zusammen, isst Kesselgulasch und redet über die kommende oder zu Ende gegangene Saison.

Die Formel, nach der die Elblandbiker funktionieren, ist einfach: zusammen fahren plus gut essen plus eine Prise Kultur. Zusammengehalten wird das Ganze von Freundschaft: Es gibt Bikerpärchen, die inzwischen zusammen in den Urlaub fliegen – ganz ohne Krad. Andere haben Jahreskarten für Dynamo und sitzen auch mal zusammen im Stadion. Das Klischee vom harten Kerl stimmt nicht ganz: Auch Polizisten, Unternehmer, oder Amtsleiter fahren bei den Elblandbikern mit, Böttger selbst ist Stadtrat und engagiert sich für die Integration von Flüchtlingen. Frauen sind zwar seltener, aber längst nicht nur als Sozias unterwegs. Böttgers Frau Christiane ist selbstverständlich auch Elblandbikerin.

Die Faszination der Motorradfahrer teilen immer mehr Menschen, auch im Kreis Meißen. Knapp 10 500 Krafträder waren im vergangenen Jahr hier zugelassen – rund 300 mehr als im Jahr zuvor und schon über 500 mehr als 2014. Das teilte Viola Werbig, Leiterin des Kreisverkehrsamtes, auf SZ-Anfrage mit. Die Zahl der Fahrer, die ihr Krad mit einem Saisonkennzeichen – entweder zum 1. März oder zum 1. April – zuließen, blieb dabei fast konstant bei rund 4 800. Dass viele Biker ihre Maschinen trotz Geldersparnis gar nicht mehr abmelden, kann Böttger bestätigen. Sein eigener Bruder handhabe das so. „Manchmal tut es als Motorradfahrer ja auch weh, dass man nur ein Saisonkennzeichen hat“, sagt der Coswiger. Vor allem, da die Winter immer milder werden und man deshalb durchaus das ganze Jahr über fahren könnte.

Nach einer Pause muss man sich nämlich auch erst wieder langsam an das Fahren gewöhnen. Und zurzeit kann es witterungsbedingt noch gefährlich werden für die Biker. „Nachts kann es außerhalb der Ortschaften noch glatt sein“, erklärt die Dresdner Polizeioberkommissarin Ilka Rosenkranz. Auch Starkregen ist nicht zu unterschätzen und vor allem die aufgeplatzten Straßen nach dem Winter. „Die sind für Motorradfahrer viel gefährlicher als für Autofahrer“, so Rosenkranz.

Auch vor dem Sand, der nach dem Streuen teilweise noch auf den Straßen liegt, warnt Sven Böttger. Wegen der niedrigen Temperaturen haften die Reifen nämlich längst noch nicht ideal auf dem Straßenbelag. Und genauso wie die Biker an ihre Maschinen müssen sich die Autofahrer erst wieder an den Anblick der schnellen Zweiräder gewöhnen. Für beide Verkehrsteilnehmer gibt es übrigens gute Nachrichten: Im vergangenen Jahr gab es laut Nachrichtenagentur DPA sowohl bei den Fahrern von Krafträdern als auch bei den Autofahrern weniger Unfälle mit tödlichem Ausgang.

