Artikelempfehlung

Freigabe der Straße nach Hermsdorf verzögert sich

Hermsdorf am Wilisch. Die Straße zwischen der B170 und dem Glashütter Ortsteil Hermsdorf am Wilisch bleibt länger als geplant wegen Bauarbeiten gesperrt. Sie wird voraussichtlich erst am Dienstag oder Mittwoch in der kommenden Woche freigegeben. Das erklärte Karin Kerber von der Pressestelle des Pirnaer Landratsamtes. Ursprünglich sollten die Arbeiten am Freitag abgeschlossen werden. Diesen Termin wollte die Baufirma Bistra Bau auch einhalten, sagt Frau Kerber. Allerdings sei ihr ein wichtiges Baugerät kaputtgegangen, was sie zum Anlegen der Bankette brauchte. Deshalb konnte sie die Arbeiten nicht fristgerecht abschließen.(...) Link zum Artikel: http://www.sz-online.de/nachrichten/freigabe-der-strasse-nach-hermsdorf-verzoegert-sich-3522092.html