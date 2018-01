Freigabe der Bahnhofstraße erst Ende März Ursprünglich sollte der Abschnitt zwischen Birkenwäldchen und dem ehemaligen Hotel schon wieder frei sein. Doch nun fehlt das richtige Material.

Riesa. Die Bahnhofstraße wird voraussichtlich mit zweieinhalb Monaten Verspätung freigegeben. Das teilte die Stadtverwaltung am Mittwoch mit – an dem Tag, an dem der Verkehr eigentlich schon wieder rollen sollte. „Beim Einbau des Straßenbelags sind unerwartete Probleme aufgetreten“, so Rathaussprecher Uwe Päsler.

Aktuell wird das Teilstück zwischen dem ehemaligen Hotel Saxonia und der Straße Am Birkenwäldchen grundhaft ausgebaut. „Bis Mitte Dezember lag man sogar vor den zeitlichen Planungen. Beim Einbau des Asphalts stellte das Bauunternehmen jedoch Unstimmigkeiten in der Qualität des gelieferten Materials fest“, erklärt Uwe Päsler. „Der Asphalt wurde zur Prüfung in ein Fachinstitut eingereicht. Ein Ergebnis steht noch aus.“

Zu allem Überfluss werden in der Winterzeit in den Herstellerbetrieben die Anlagen gewartet, sodass kurzfristig kein neuer Asphalt verfügbar ist. Die Produktion wird im Februar wieder anlaufen. „Derzeit ist noch nicht konkret absehbar, wann die Bahnhofstraße komplett fertiggestellt werden kann. Vorsorglich wurde vom Bauunternehmen eine Bauzeitverlängerung bis 29. März beantragt“, erklärt Päsler. „Wir und die Baufirma hoffen natürlich, dass der Zeitraum nicht komplett ausgeschöpft wird.“ Die Pflasterung der Gehwege, die Montage der Straßenbeleuchtung und das Aufstellen der Verkehrszeichen gehen unterdessen weiter. Parallel wird die Bahn die Umzäunung der Bahnanlage unmittelbar neben der Straße erneuern. (SZ)

