Freiflug für Fledermäuse Die Brücken der neuen B 98 um Schönfeld müssen jetzt höher gebaut werden. Aus Rücksicht auf Tiere.

Diplom-Geografin Gabriele Hintemann (M.) von der Projektleitung stellte auf einer Schönfelder Einwohnerversammlung die Ortsumgehung vor. © Kristin Richter

Schönfeld. Sie soll den Ort Schönfeld im Süden umgehen, 2,2 Kilometer lag sein und siebeneinhalb Millionen Euro kosten. Läuft das Planfeststellungsverfahren für die B 98-Ortsumfahrung reibungslos, könnten im Jahr 2021 die Bagger anrollen. So jedenfalls sieht es die Vorplanung des Landesamtes für Straßenbau und Verkehr vor, die am Mittwoch auf einer Einwohnerversammlung in der Schönfelder Mehrzweckhalle präsentiert wurde. Die neue Trasse beginnt am Firmengelände der Firma Grafe-Beton, quert mit drei Brücken den Dorfbach, die Straße der MTS und den Röhrichtteichgraben und mündet am Truckstop hinter dem Ort wieder in die alte B 98 ein. Wegen der Brückenbauwerke wird die Straße auf einem Damm gebaut und muss deshalb bis zu 6,50 Meter übers bisherige Geländeniveau gehoben werden.

Brücke über Röhrichtteich-Graben

Das allerdings rief die Anwohner, die dann in unmittelbarer Nähe der Umgehungsstraße wohnen werden, auf den Plan. Der Abstand zur Wohnbebauung betrage gerade einmal 90 Meter, reklamierten die, und außer einem schalldämpfenden Asphaltbelag seien keine weiteren Lärmschutzmaßnahmen vorgesehen. Warum müsse überhaupt ein Damm gebaut werden? Könne nicht auch die Straße der MTS mit einer Brücke über die B 98 geführt werden? Kann sie nicht, verteidigte Lasuv-Abteilungsleiter Ronald Faß die Baupläne. Und zwar deshalb, weil die Brücke über den Röhrichtteichgraben zwingend gebaut werden muss, und zwar ziemlich hoch. Die Umweltuntersuchung habe ergeben, dass sich entlang des Grabens eine Fledermaus-Flugschneise befindet.

Da die Tiere streng geschützt sind, greife hier die Naturschutz-Gesetzgebung, und die schreibe vor, dass die Fledermäuse die Umgehungsstraße ungehindert unter- und überfliegen können. Die Brückenmaße liegen also fest, und es sei technisch nicht machbar, die Straße auf so kurzer Strecke wieder dem Geländeniveau anzupassen.

Es kam nicht unerwartet, dass nun die Schönfelder, die am Süd- und Südwestrand des Ortes wohnen, ihre Lebensqualität beeinträchtigt sehen. Besonders das Wohngebiet Weinbergsweg/Neuer Weg und die Grundstücke an der Straße der MTS werden sicher mehr Straßenlärm zu ertragen haben als bisher. Allerdings würden durch den speziellen Asphalt alle Lärm-Grenzwerte eingehalten, versicherten die Experten, sowohl tagsüber als auch in der Nacht.

Und da das so sei, könne das Straßenbauamt nicht einfach zusätzliche Lärmschutzwände bauen. Dafür gebe es vom Bund einfach kein Geld. Eine gewisse Schall-Entlastung soll zudem die Bepflanzung des Straßendamms bringen, und auch die Anlage eines Heckenstreifens zwischen dem Eigenheimgebiet und der Umgehungsstraße. Einen Moment lang drohte die Stimmung in der Schönfelder Mehrzweckhalle zu kippen. Dann aber meldeten sich die Anwohner zu Wort, die unmittelbar an der Ortsdurchfahrt wohnen und die am meisten unter dem Straßenlärm, den Autoabgasen und der Unfallgefahr zu leiden haben. Sie machten nachdrücklich darauf aufmerksam, dass sie bereits seit Jahrzehnten für die Umgehungsstraße kämpfen.

Eindeutige Bürgermehrheit

Nun, da der Bau quasi in Sichtweite liegt, wollen sie sich die absehbare Entlastung nicht mehr nehmen lassen. In diesem Sinne appellierte auch Bürgermeister Hans-Joachim Weigel an seine Schönfelder. Natürlich sei es nicht schön, statt auf die ruhigen Wiesen künftig auf einen 100 Meter entfernten Straßendamm zu blicken. Aber die Grundstücksbesitzer am südlichen Ortsrand seien dann immer noch besser dran als jene, an deren Wohnzimmern jetzt die Schwerlasttransporter unmittelbar vorbeidüsen. „Betrachtet man die gesamte Region, sind bei uns die Planungen am weitesten gediehen“, redete er den Bürgern ins Gewissen. „Wollen wir das jetzt wirklich aufs Spiel setzen?“ Am Ende der Veranstaltung zeichnete sich dann doch eine recht eindeutige Bürger-Mehrheit für den Bau der B 98-Südtrasse ab. Darauf deutete zumindest der Beifall hin, den die Straßenplaner bekamen. Die wirkten ob der Zustimmung sichtlich erleichtert.

zur Startseite