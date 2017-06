Freifläche wird begrünt Auf einem verwilderten Areal am Niedermarkt soll eine Ruhezone entstehen.

Das marode Haus gegenüber ehemals Fisch-Christel ist schon vor Jahren abgerissen worden. Der Giebel des angrenzenden Gebäudes wurde saniert. Seitdem tut sich nichts mehr. Eine Anwohnerin des Niedermarktes bemängelte im Stadtrat den schlechten Zustand des Areals. Das ist verunkrautet und wird offensichtlich nicht gepflegt. An der Seite türmen sich Steinhaufen auf. Die Frau wollte wissen, wann sich dort endlich etwas tut.

„Voraussichtlich noch in diesem Jahr“, so die Antwort von Michael Wittig, Fachbereichsleiter Ordnung und Bauverwaltung. Geplant sei eine einfache, pflegeleichte Begrünung mit einem Baum, ein paar Büschen und ein wenig Rasen. Auch eine Bank soll aufgestellt werden. So entstehe eine kleine Ruhezone. Wann das Vorhaben genau umgesetzt werden kann, ist allerdings noch nicht klar. Das hänge von der Zuweisung des Fördergeldes ab, das beantragt sei. (DA/rt)

