Freier Eintritt für Kinder in Museen

Noch müssen junge Dresdner über sechs Jahre vier Euro Eintritt fürs Stadtmuseum zahlen. © Sven Ellger

In das Albertinum kommen sie bereits kostenlos, auch der Eintritt zum Mathematisch-Physikalischen Salon ist frei. Für einen Besuch der Landesmuseen müssen Kinder und Jugendliche bis zu 16 Jahren nichts zahlen. Für die städtischen Einrichtungen gelten dagegen andere Regeln. Junge Dresdner, die älter als sechs Jahre sind, müssen etwa fürs Stadtmuseum vier Euro hinlegen. Das soll sich nun ändern.

Der Stadtrat hat den Oberbürgermeister auf Antrag von Linke und SPD beauftragt, die Eintrittspreise zu überarbeiten. Kinder, Jugendliche, Berufsschulklassen und Inhaber des sächsischen Familienpasses werden so in Zukunft kostenlos in die städtischen Museen sowie in das Verkehrsmuseum kommen.

Dresdens Kulturbürgermeisterin Annekatrin Klepsch (Linke) bezifferte die Einnahmeausfälle für die städtischen Einrichtungen auf rund 120 000 Euro pro Jahr. Dem Verkehrsmuseum werden voraussichtlich 200 000 Euro entgehen. „Eine stattliche Summe“, nannte das CDU-Stadträtin Christa Müller. Mit Geld aus dem Haushalt sollen die Ausfälle kompensiert werden, so Klepsch. (SZ/sr)

