Fußball-Landesklasse Vorschau Freier Eintritt für Großenhainer Fans Der Spitzenreiter will in Freital ungeschlagen bleiben. Kreinitz und Coswig spielen auswärts, Radebeul erwartet den DSC.

© Symbolbild/Claudia Hübschmann

In der Fußball-Landesklasse Mitte steht am Wochenende der 12. Spieltag an. Das hochwertigste Duell ist am Sonnabend auf dem Kunstrasenplatz am Freitaler Burgwartsberg zu erwarten, denn hier stehen sich der Tabellensechste und der ungeschlagene Spitzenreiter Großenhainer FV gegenüber. Beide Teams trennen sieben Punkte.

Erinnern werden sich viele GFV-Anhänger noch an den letzten Spieltag der Vorsaison, als die Freitaler das Gastspiel in Großenhain kurzfristig abgesagt hatten. Die Partie wurde „nur“ mit 2:0 für den GFV gewertet und die punktgleichen Freitaler verteidigten ihren dritten Platz aufgrund der besseren Tordifferenz. Andreas Vogel, erster Vorsitzender des GFV, war außer sich und meinte gegenüber der SZ: „Das ist die größte Frechheit in der Landesklasse beziehungsweise Bezirksliga seit der Wende.“ Freitals Trainer Stefan Birnbaum konnte zwar „die Enttäuschung über die Spielabsage nachvollziehen“, empfand aber die Wortwahl des Großenhainer Vereinsvorsitzenden als unglücklich. Freitals Präsident Lutz Niebel macht jetzt Nägel mit Köpfen: „Die Großenhainer Fans erhalten am Sonnabend freien Eintritt. Zudem werden wir im Rückspiel die Schiedsrichterkosten übernehmen.“

Der FV Gröditz 1911 rangiert als Tabellendritter nur vier Zähler hinter Großenhain und reist als klarer Favorit nach Meißen. Die Domstädter rangieren im 15er Feld nach zwei Heimsiegen gegen Hainsberg und Bannewitz sowie acht Niederlagen auf dem vorletzten Platz und stehen gewaltig unter Zugzwang. Fehlen wird dem MSV Tom Reichelt aufgrund einer Gelb-Rot-Sperre.

Neuling SG Kreinitz (11.) muss sich bei Germania Mittweida (5.) auf eine sehr entschlossene Gastgeber-Elf einrichten, denn beim VfB sitzt der Frust über die 2:4-Niederlage im Spitzenspiel beim Großenhainer FV tief.

Schlusslicht Grün-Weiß Coswig feierte vor einer Woche endlich den ersten Heimsieg (3:0 gegen Meißen) und rückte bis auf einen Zähler an die Domstädter heran. Am Sonntag wartet der angeschlagene SV Bannewitz (8.), der nach tollen Saisonstart völlig von der Rolle kam und zuletzt mit 0:7 in Sebnitz unterging. Bannewitz-Coach Holger Moraweck vor der Partie: „Zurzeit bin ich sprachlos, Erwartungen habe ich keine.“ Ganz anders gibt sich der Coswiger Übungsleiter Frank Selber: „Man muss halt Bock haben, man muss wollen, dann kann man in dieser Liga gegen viele Gegner mithalten. Und man kann über Kampf und Willen zum Spaß zurückfinden.“

In der Landesklasse Ost erwartet Spitzenreiter Radebeuler BC den Tabellensiebenten Dresdner SC. Der Anpfiff im Weinbergstadion ertönt um 14.30 Uhr - auf allen anderen Plätzen 30 Minuten früher. „Wir streben zwei Siege gegen den DSC und danach in Bischofswerda an“, sagt RBC-Coach Matthias Müller. „Zum Abschluss kommen dann die Laubegaster nach Radebeul und wir wollen bis dahin ein kleines Polster aufgebaut haben.“ Im Moment rangieren die Ostdresdner nur zwei Zähler hinter dem RBC. (js)

