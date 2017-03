Freier Blick aufs Wahrzeichen Damit die Burgruine Tharandt wieder sichtbar wird, mussten Bäume fallen. Es ist erst der Anfang eines Projektes.

Wo zuvor riesige Bäume die Sicht auf die Tharandter Burgruine versperrten, ist nun vom Marktplatz ausgehend der Blick auf den Burgberg wieder frei. Dafür hat Christoph Richter (74) gesorgt. Hier befindet sich die bedeutendste Sichtachse in der Innenstadt. Von den sechs Douglasien sind nur noch die Reste am Hang zu sehen.

Riesige Bäume versperrten erst den Blick auf die Burgruine in Tharandt.

Dem aufmerksamen Tharandter dürfte es sofort auffallen. Der Blick vom Marktplatz hinauf zur Burgruine ist frei. Alles Grün, das vor wenigen Tagen noch die Sicht auf Tharandts Wahrzeichen verdeckte, ist weg. Mit spezieller Technik haben Profis sechs riesige Douglasien an dem Steilhang gefällt. Bis zu 29 Meter hoch waren die Bäume gewachsen. Eine Maßnahme, die überfällig war, sagt Christoph Richter. Der Tharandter engagiert sich dafür, bedeutende Sichtachsen in der Innenstadt wieder herzustellen, so wie sie früher waren. In Arbeitseinsätzen haben Freiwillige zuvor schon den Aufwuchs von Ahornen und Silberfichten am Hang gekappt. „In einer urbanen Landschaft kann man eine solche Naturverjüngung nicht einfach wachsen lassen“, sagt Richter – Forststadt hin oder her. Schließlich sei das Stadtzentrum kein Wald.

Die Fällungen sind der Auftakt eines Engagements, das der ehemalige Waldarbeiter und Forstingenieur hegt. Ziel könnte es sein, so sagt er, die 13 historischen Sichtachsen auf den Burgberg wieder freizulegen, die Wanderwege ringsum in Ordnung zu bringen und Spaziergänger dort über die Sehenswürdigkeiten aufzuklären. Alle diese Maßnahmen könnten auch in das neue Projekt „Geopark“ integriert werden. „Was der Malerweg in der Sächsischen Schweiz auf 313 Kilometern bietet, haben wir in Tharandt auf zwei Kilometern“, erzählt Richter. Nicht nur Maler kamen einst in den Kurort, auch Dichter zog es nach Tharandt. Kleist, Goethe, Schiller, auch Novalis waren hier, wanderten durch den Plauenschen Grund nach Tharandt. „Das weiß nur kaum einer“, sagt der 74-Jährige.

Um das zu ändern, machte der Tharandter bereits Stadtvertreter auf sein Vorhaben aufmerksam, gewann deren Unterstützung und die vieler Engagierter in Tharandt. Einer davon ist Manfred Oswald, SPD-Stadtrat. „Die Schönheit von Tharandt zu erhalten beziehungsweise an einigen Stellen wiederherzustellen, ist uns ein großes Anliegen“, sagt er. Dazu gehöre es vor allem, die Sicht auf die markanten Bauten von Tharandt, der Burgruine, Bergkirche und auch dem Schloss freizulegen. Eine der wichtigsten Sichtachsen sei die vom Marktplatz zur Burgruine und zum Schloss hoch – und auch von der Burgruine hinab auf die Stadt. Ein Blick, der sich jetzt ebenfalls verändert hat. Christoph Richter ist froh darüber, Tharandts Schönheit wieder ein Stück weit sichtbar gemacht zu haben. Auch wenn das erst der Anfang seiner Pläne ist. Auch vom Forstgarten aus gebe es einen Aussichtspunkt, den Christoph Richter gern wiederhaben möchte. „Manche Sichtachsen wird es aber nie mehr geben“, weiß Richter, der sich selbst zwölf Jahre lang im Tharandter Stadtrat engagierte. Der Blick von Heinrichs Eck beispielsweise, weit oberhalb der Pienner Straße, hinab ins Tal ist zugewachsen. Selbst von der Ferne ist der Aussichtspunkt nicht mehr auszumachen. Den starken Baumbewuchs auszudünnen, wird schwierig. Das Gebiet ist heute Flora-Fauna-Habitat, sagt Richter.

Gedicht gab Anstoß

Die Grundlage für das Projekt „Verschönerte Landschaft Tharandt“, wie er es nennt, gab ein Gedichtband von 1806 des früheren Pastors Matthias Voigt. Die historischen Ansichten von Tharandt, die sich in dem Band wiederfinden, hat Christoph Richter voriges Jahr erneut fotografiert und in einem eigenen Buch den alten Aufnahmen gegenübergestellt. Eine Idee, die vor dem Hintergrund der 800 Jahrfeier der Forststadt gut ankam. Nun müsse man dranbleiben, sagt er, die Pläne umsetzen.

Auch wenn Richter Großes vorhat – „anfangen wollen wir im Kleinen“, sagt er. Es ginge eben nicht alles auf einmal. Da ist er Realist. Ein Anliegen aber liegt dem sympathischen Senior besonders am Herzen: Der Kirchsteig, am Südhang der Bergkirche, soll wieder aufgehübscht werden. Exakt 89 Stufen führen hinauf zum Gotteshaus, seit 1797 schon. „Abgesehen vom Geländer wurde seither nichts erneuert“, erzählt Kirchner. Dabei sei das dringend notwendig. Vielleicht, so seine Idee, finden sich ja Tharandter, die je eine Treppe finanzieren würden. Die Unterstützung der Einwohner sei ohnehin wichtig. „Um auf unser Projekt aufmerksam zu machen, müssen wir die Tharandter mitnehmen“, sagt Christoph Richter.

