Freie Wähler gegen Baumfällungen auf der Bahnhofstraße Der Ortsverband will, dass die Bäume in der Einkaufsstraße stehen bleiben.

Baumprotest in der Bahnhofstraße: Wer die Schilder aufgehängt hat, möchte nicht, dass die Bäume gefällt werden. © Norbert Millauer

Noch ist nichts entschieden, trotzdem wird über das Thema heiß diskutiert: Die Bäume auf der Bahnhofstraße könnten möglicherweise gefällt werden. Zumindest ist das eine Option für die Neugestaltung der Einkaufsstraße in Radbebeul-West, über welche die Stadtverwaltung derzeit abstimmen lässt.

Dazu hat sich jetzt Uwe Wittig, Vorsitzender des Ortsverbandes der Freien Wähler Radebeul, zu Wort gemeldet. „Der Freie Wähler-OV spricht sich klar für den Erhalt des herrlichen Baumbestandes aus, wie er seit Jahrzehnten das Erscheinungsbild der Straße prägt und die Herzen und Lungen der Bürger erfreut“, schreibt er in einer Mitteilung.

Ein Gutachten hatte ergeben, dass fast alle Bäume gesund sind und noch Jahrzehnte stehen könnten. „Umso verwunderlicher, dass zugunsten zusätzlicher Pkw-Stellplätze die Abholzung der stattlichen Bäume als eine reale Option angeboten wird“, so Wittig. Das Argument, der von vielen gewünschte Wochenmarkt auf der Bahnhofstraße sei aus Platzgründen mit den großen Bäumen nicht durchführbar, halte er nicht für belastbar. „Denn seit Jahren fristet der Markt in Altkötzschenbroda mit circa fünf Ständen sein Dasein, ohne dass sich die Marktverantwortlichen bis heute daran gestört hätten“, schreibt der Ortsverbandsvorsitzende.

In vielen Städten in Sachsen würden Bäume oft heimlich und plötzlich verschwinden, so Wittig. Umso lobenswerter sei es deshalb, dass die Radebeuler Verwaltung mit offenen Karten spiele. Er finde es gut, dass die Bürger ihre Vorstellungen und Wünsche bei der Abstimmung einbringen können. Im Falle einer Abholzung könne dann niemand sagen, er habe nichts davon gewusst, so Wittig.

