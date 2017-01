Freie Sicht nach Osten Durch die abgebrochenen Bahn-Tunnel ergeben sie heute wieder Aussichten wie vor 150 Jahren. Damals wurde die Strecke gebaut.

So blickte man vor etwa 150 Jahren auf die neu angelegte Bahnhofstraße und den Cottbuser – damals Leipziger – Bahnhof sowie das freie Gelände dahinter. 1873 bis 1875 wurde dort die Dresden-Berliner-Bahntrasse gebaut.

Am abgetragenen Großraschützer Tunnel ist jetzt auch wieder freie Sicht.

Das Interesse am aktuellen Bahnbau an der Dresden-Berliner Strecke ist riesig. Alle Beiträge, die die SZ seit Jahresbeginn nahezu täglich veröffentlicht, werden mit großem Interesse gelesen. Denn die Fotos zeigen Blicke, die kein lebender Großenhainer je gesehen hat. Die Trasse, die gerade teilweise abgerissen und wieder neu aufgebaut wird, entstand vor fast 150 Jahren.

Unter anderem in der Chronik der Stadt Großenhain von Gustav Schuberth kann man nachlesen, wie die Strecke damals gebaut wurde. Es begann 1873 in der noch jungen Reichshauptstadt Berlin. Bauausführende war die Generalbaubank. Es mussten Dämme bis 17 Meter Höhe und Einschnitte von über 19 Meter Tiefe hergestellt werden. Bei den Arbeiten wurde am 28. Februar 1874 in der Nähe des Großenhainer Bergkellers eine große Anzahl Totenurnen gefunden, so Stadtchronist Schuberth. Der Bahndamm wurde mittels Pferdefuhrwerken aufgeschüttet. „Ein interessantes Schauspiel bot sich beim Bahnbau im Februar 1874 bei Nasseböhla, wo in einer Ausdehnung von 1 000 Metern auf einem 15 Meter mächtigen Torfmoor ein Damm errichtet werden soll. Der Untergrund verschlingt diesen immer wieder und wird dadurch zu beiden Seiten ansehnlich emporgehoben“, heißt es in der Chronik. Man half sich damit, dass aus Großenhain hinterm neu entstehenden Berliner Bahnhof Baumaterial zum Verfüllen geholt wurde. Auf diese Weise bekam der „Schacht“ seinen Namen.

Die Eisenbahnstrecke Dresden-Berlin samt der Tunnel Großraschützer, Park- und Auenstraße sowie Berliner Straße wurde am 17. Juni 1875 in Betrieb genommen. Dabei übergab man auch den neu erbauten Berliner Bahnhof und einen Lokschuppen seiner Bestimmung. Im Geschäftsbericht 1875 des Großenhainer Amtshauptmanns an die Königliche Kreishauptmannschaft Dresden vom 19. Februar heißt es: „Viel Zeit und Mühe beanspruchten die mit der Erbauung der Berlin-Dresden Eisenbahn zusammenhängenden Geschäfte, zumal das rücksichtslose Vorgehen der Bauunternehmer fortwährend Beschwerden der beteiligten Grundstückbesitzer hervorruft.“

Der Bau der Strecke vollzog sich damals außerhalb der Stadtgrenze, denn Großraschütz und auch Kleinraschütz wurden erst 1963 eingemeindet. Allerdings führte seit 20. April 1870 auch die Bahnstrecke vom Cottbuser Bahnhof entlang der Peripherie Richtung Lampertswalde. Die Menschen hatten aber immer noch Angst vor den „Feuerrössern“. Am 11. August 1875 wurde die 19-jährige Tochter eines Gutsbesitzers in Kleinthiemig, als sie auf der Waldaer Straße die bereits geschlossene Schranke der Berliner Bahn überschreiten wollte, von der Lokomotive getötet. Das war kein Einzelfall. In der Chronik steht, dass sich am 5. Juni 1872 „ein junger Mensch an der Elsterwerdaer Straße von einem Eisenbahnzuge überfahren“ ließ. Am 13. November 1875 „verunglückte ein Hilfsweichenwärter auf dem Leipziger (Cottbuser) Bahnhof“. Am 8. April 1874 „brannte durch Feuerfunken aus der Lokomotive eine Rasenfläche bei der Eisenbahnflutbrücke ab“.

Allerdings ahnte man vielleicht damals schon, dass die Dresden-Berliner Strecke für Großenhain von „ungleich größerer Bedeutung“ sein wird, als die Cottbuser Bahntrasse, so Dr. Dietrich Conrad aus Dresden. Mag der Bahnbau und das Mauern der Tunnel noch mit einfachen Mitteln vonstatten gegangen sein: Die Bahn selbst öffnete Großenhains Weg in die Moderne. Gravierende gesellschaftliche und wirtschaftliche Veränderungen folgten.

