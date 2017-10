Freie Schulwahl für alle? Nicht die Stadt entscheidet jetzt, ob sich zukünftig alle Eltern in Bautzen eine Grundschule für ihr Kind aussuchen dürfen. Das letzte Wort hat ein Nachbarort.

Nach Göda gehen auch Bautzener Grundschüler. © Uwe Soeder

Für 100 Grundschüler in Bautzen fällt bald eine wichtige Entscheidung. Am 16. November wird darüber abgestimmt, ob auch die Eltern aus den westlichen Stadtteilen bald entscheiden dürfen, in welche Grundschule sie ihre Kinder schicken. Der Stadtrat hat beschlossen, dass es künftig nur noch einen großen Schulbezirk gibt und die Eltern somit die Wahlfreiheit haben. Doch für Familien aus Kleinwelka, Stiebitz oder Salzenforst gilt das nicht.

Diese Ortsteile gehören bislang nicht zum Bautzener, sondern zum Gödaer Schulbezirk. Aktuell betrifft das laut Thomas Groß, Amtsleiter für Bildung und Soziales, etwa hundert Bautzener Kinder. Weil sich einige Eltern nun benachteiligt fühlen, hat die Stadt nach einem Kompromiss gesucht. Gern würde Bautzen gemeinsam mit Göda einen neuen großen Schulbezirk gründen. Dann könnten alle Eltern – auch die aus Göda – eine der insgesamt fünf Grundschulen wählen. Doch das letzte Wort hat dabei die Gemeinde. Bürgermeister Gerald Meyer erklärt, dass in den Vorberatungen viele Gödaer für den Zusammenschluss plädiert haben. „Doch wir müssen die Abstimmung abwarten“, sagt er.

