Freie Schulen im Stich gelassen Das Finanzpaket des Freistaats sei verfassungswidrig, sagen die Leiterinnen zweier freier Träger. Beginnt ein alter Kampf neu?

Damit es in den Klassenzimmern freier Schulen nicht bald an Lehrern mangelt, gehen auch aus Meißen deutliche Forderungen an das Kultusministerium. © dpa

Eigentlich, so hatten sie geglaubt, wären sie schon mal weiter gewesen. Keine eineinhalb Jahre ist es her, als das Gesetz über Schulen in feier Trägerschaft überarbeitet worden ist. „Ende 2015 trat das Gesetz in Kraft. Es regelte, dass die Finanzierung nichtstaatlicher Schulen ohne Schulgeld der Eltern möglich sein muss“, sagt Dorothee Finzel, Leiterin der Freien Werkschule in Meißen. Vorausgegangen war ein acht Jahre währender Kampf um eine gleichberechtigte Finanzierung beider Schultypen.

Doch spätestens mit dem jüngst beschlossenen Maßnahmepaket „Zukunftsfähige Schule“ der Staatsregierung und einhergehenden 213,5 Millionen Euro für einen attraktiveren Lehrerberuf (die SZ berichtete) sind die Probleme freier Schulen prekär geworden. „Wir haben bereits fünf Klagen gegen das Kultusministerium laufen. Das geht richtig ins Geld. An anderen freien Schulen sind es oft noch mehr. Immer wieder geht es um fehlende Chancengleichheit hinsichtlich Bezahlung der Lehrer und Anreizen für Referendare“, sagt Annett Schenke von der Evangelischen Schule Coswig. Träger ist hier die Evangelische Schulstiftung. Konkret bemängeln die Freien Schulen am millionenschweren Maßnahmepaket, dass Referendare und Lehramtsanwärter mehr Anreize bekommen, wenn sie an staatliche Schulen gehen.

„Der Freistaat bedient sich beim Steuerzahler, um sein eigenes System als Schulträger wieder konkurrenzfähig zu machen. Die Freien Schulen haben keine solche Zauberkiste“, beklagt Finzel. Die Werkschule hatte sich zuletzt in einem Protestbrief an Kultusministerin Brunhild Kurth (CDU) gewandt. Die Antwort liegt jetzt vor – zufriedenstellt sie Finzel aber nicht. So heißt es darin unter anderem, dass es nicht der Rechtslage entspreche, für Lehrer an Schulen in freier Trägerschaft die gleiche tarifliche Entlohnung festzusetzen. „Die Genehmigungsvoraussetzung ist bereits bei einer zehn bis 20 Prozent niedrigeren Entlohnung erfüllt“, so ein Referatsleiter des Ministeriums.

Außerdem wird in dem Schreiben immer wieder auf die sogenannte „Sollkostenformel“ verwiesen, die die Zuschüsse für freie Träger nach einer Gleichung jedes Jahr neu festlegt. So gibt es in diesem Jahr zwar 0,5 bis 1,22 Prozent mehr Geld für jeden einzelnen Schüler an Grund-, Mittel- oder Berufsschulen.

„Aber dafür müssen die freien Träger 2,3 Prozent mehr Lohn wegen Tarifsteigerungen zahlen. Diese Schere geht immer weiter auseinander“, sagt Finzel. Kollegin Annett Schenke fordert eine Anpassung der „Sollkostenformel“ hinsichtlich des Jahresentgelts, das der Freistaat den Schulen zahlt. „Aus dem Schreiben aus dem Kultusministerium geht leider kein Grundverständnis für unsere Belange hervor. Das ist schon längere Zeit so und für uns Mitarbeiter einfach nur mühsam“, sagt sie. Das Maßnahmepaket sei teilweise verfassungswidrig.

Denn das Urteil des Verfassungsgerichtshofs von 2013 besagt, dass die Staatsregierung die Höhe der Finanzierung exakt und transparent ermitteln und Annahmen regelmäßig überprüfen muss. „Das sehen wir momentan nicht gegeben. Von einer auskömmlichen Finanzierung kann mit dem nur gering gestiegenen Schülerkostensatz nicht die Rede sein“, meint Dorothee Finzel. Es gelte nun insgesamt, die Diskussion, um die sich verschärfende Konkurrenz zwischen staatlichen und freien Schulen als attraktiver Arbeitgeber anzuschieben und sich nicht mit Ausflüchten der Staatsregierung zufriedenzugeben.

zur Startseite