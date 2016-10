Freie Schulen füllen wichtige Lücken Alexander Kempf über die Chancen von Privatschulen in Rietschen

Die Brieftasche der Eltern sollte nicht über die Bildung eines Kindes entscheiden. Darum stehen private Schulen zu Recht immer wieder in der Kritik. Denn wer hier lernt, der muss dafür zahlen. Dadurch droht eine Ungerechtigkeit. Sind also Schulen wie die in Rietschen eher ein Problem als eine Lösung?

Das kann man so nicht sagen. Denn wie so oft zeigt sich, dass alle Theorie grau ist. In der Praxis aber füllen freie Schulen wichtige Versorgungslücken. Weil sich der Staat aus der Fläche zurückzieht und nicht in der Lage ist, auch kleine Schulen wirtschaftlich zu betreiben, braucht es Idealisten wie in Rietschen.

Abitur auf dem Dorf

Dass die Lehrer dort einen guten Job machen, haben sie in der Vergangenheit bewiesen. Der Wunsch nach einem Abitur ist nachvollziehbar und absolut begrüßenswert. Denn er kann die ganze Gemeinde beleben. Dank der guten Bahnanbindung darf Rietschen sogar hoffen, dass die Schule mit einem Gymnasium nicht nur junge Leute im Ort hält, sondern auch von außen anlockt. In jedem Fall steht das Rietschener Modell für kurze Wege. Für den ländlichen Raum taugt es daher als Vorbild. Schade ist nur, dass der Freistaat das nicht selbst schafft.

