Freie Schnapszahl-Termine für Hochzeiten Gut zu merken: Der Juli bietet einige einprägsame Daten. Viele wählen ihren Hochzeitstag aber nach ganz anderen Kriterien.

Echte Schnapszahltage hat das Jahr 2017 zwar nicht zu bieten. Heiratswillige, die schlecht darin sind, sich wichtige Daten zu merken, finden trotzdem einprägsame Termine. Besonders im Juli. © Lino Mirgeler/dpa

Der Termin in der Kemnitzer Kirche ist gemacht, die Stylistin gebucht, die Einladungen sind verschickt. Wenn Judith Hennig dieses Jahr heiratet, haben es die Gäste nicht schwer, sich das Datum zu merken. Es ist der 01.07.2017. „Dass wir an einem Schnapszahltag heiraten, war bei uns gar keine Absicht“, erzählt Judith Hennig. Sie und ihr Freund Martin Pötzsch leben in Dresden, sie stammt aber aus Kemnitz, er aus Oderwitz. Die Hochzeit sollte in der Heimat gefeiert werden. Und zwar eigentlich am 17. Juni. „Allerdings hatte der Pfarrer an diesem Tag keinen Termin frei.“

Ganz echte Schnapszahltage hat das Jahr 2017 nicht zu bieten. Zuletzt waren am 12.12.2012 die Standesämter ausgebucht, das nächste Mal werden Heiratswillige wohl am 02.02.2022 Schlange stehen. Bis dahin aber wollen viele Paare nicht warten. Schließlich hat auch 2017 ein paar einprägsame Termine: der 01.07.2017, der 07.07.2017 oder auch der 17.07.2017. Und tatsächlich: Wer dieses Jahr an einem dieser Tage in Löbau heiraten möchte und noch keinen Termin beim Standesamt hat, sollte sich beeilen. „Wir haben für diese Tage bereits Interessenten“, sagt Silke Neumann von der Stadtverwaltung Löbau. „Es sind nur noch einige wenige Termine frei.“

Auch in Zittau sind die Schnapszahltage bei Paaren beliebt. „Uns liegen für den 17.07. zwei Vormerkungen vor“, sagt Standesamtsleiterin Petra Wießner. Zwei Hochzeiten hört sich zwar nicht nach überfülltem Standesamt an, die beiden Termine seien dennoch ungewöhnlich. Denn der 17.07. ist ein Montag. Für den 07.07.2017, einen Freitag, steht dagegen keine Hochzeit im Plan. „Für diesen Tag nehmen wir auch keine Termine an“, erklärt Petra Wießner. Denn ab dem 07.07. feiert Zittau drei Tage lang sein Stadtfest. Möglichkeiten gibt es dagegen noch für den 01.07. Drei Termine sind für den Tag bereits vorgemerkt in Petra Wießners Kalender. Für Juli sei das aber Durchschnitt.

Ein ganz anderer Termin scheint in Zittau bei den Hochzeitspaaren beliebter zu sein: Der 27. Mai hat die Schnapszahltage bei den Anmeldungen bereits überholt. „Das ist der Sonnabend nach Himmelfahrt. Solche Termine sind immer gefragt“, sagt Petra Wießner. Ihrer Erfahrung nach suchen viele Paare ihren Hochzeitstag nach anderen Kategorien aus. „Manchmal möchten Paare einen Termin, der gut klingt oder gut zu merken ist.“ Häufiger aber sind organisatorische Punkte wichtiger, zum Beispiel, ob alle Gäste an dem gewünschten Termin frei haben oder Urlaub nehmen können. Das bestätigt auch Angela Scholze vom Standesamt Herrnhut. „In den großen Städten machen sich solche Schnapszahltage bei den Standesämtern eher bemerkbar.“ Bei ihr komme es dagegen selten vor, dass solche Termine für Warteschlangen sorgen. Auch an den diesjährigen Schnapszahltagen im Juli ist noch alles möglich in Herrnhut, ebenso in Ebersbach-Neugersdorf und auch in Bernstadt. „Viele Paare suchen sich lieber einen Termin aus, mit dem sie eine Verbindung haben“, sagt Angela Scholze. Zum Beispiel das Jubiläum des Kennenlerntages oder der Verlobung.

So ist es am Ende auch bei Judith Hennig und Martin Pötzsch. Als es mit dem Wunschtermin nicht klappte, bot der Pfarrer den beiden die darauffolgenden Sonnabende an, also den 24. Juni und den 01. Juli. „Wir haben uns dann für den 01. Juli entschieden. Es war einfach das schönere Datum“, sagt Judith Hennig. Und: Fast genau an diesem Tag vor einem Jahr hatte Martin Pötzsch ihr den Antrag gemacht.

