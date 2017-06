Freie Plätze in Ferienlagern In der Natur können Kinder und Jugendliche jede Menge erleben. Vom Kanufahren bis Wolfscamp ist alles dabei.

Ausgebucht sind die Ferienlager im Waldschulheim Halbendorf, wo man auch Kanu fahren kann. © Uwe Soeder

Am Montag beginnen die sächsischen Ferien. Wer noch keine Idee hat, kann sich bei den Anbietern im Biosphärenreservat umschauen. Die SZ sagt, wo es freie Plätze gibt.

Förderverein Biosphärenreservat

In Förstgen finden in diesem Jahr zwei Feriencamps statt. Das Erste findet am 28./29. Juni statt und ist vor allem für Grundschüler geeignet. Hier gibt es zwei Tage im Biosphärenreservat für kleine Abenteurer. Tierbeobachtung, eine Nachtwanderung und die Wiederbelebung alter Handwerkstechniken stehen auf dem Programm. Da im Zelt übernachtet wird, bitte ein eigenes Zelt mitbringen. Das zweite Angebot vom 9. bis 14. Juli ist ein Entdecker- und Erlebniscamp für Kinder von zehn bis 14 Jahren mit einem bunten Programm rund um das Thema Wolf und Schaf. Es wird die Wolfsscheune Rietschen besucht. Eine Stippvisite bei den Schafen und Kreativangebote mit Wolle sind geplant.

Weitere Infos: Telefon: 035893 508571

Naturschutzstation Neschwitz

Drei Feriencamps bietet die Naturschutzstation Neschwitz auf dem Fischereihof Kleinholscha an. Freie Plätze gibt es aber nur noch in zwei Wochen. Und zwar findet vom 2. bis 7. Juli ein Natur-Fahrrad-Camp in der Teichlausitz statt, das sich für zehn- bis 14-jährige Interessenten eignet. Auch das Kräuterhexencamp vom 23. bis 28. Juli hat noch einige freie Plätze. Hier können sich zehn- bis 14-jährige Mädchen als Nachwuchskräuterhexen probieren.

Weitere Infos: Telefon: 035933 31900 oder 30077

Schullandheime

Während im Waldschulheim Halbendorf alles belegt ist, können Interessenten sich in Bautzen-Burk noch zu drei Ferienlagern anmelden. So unter dem Motto „In fünf Tagen um die Welt“ für sechs- bis zehnjährige Kinder. Das findet vom 3. bis 7. Juli statt. Beim Thema „Alles nur Theater“ werden die Teilnehmer nicht nur ein Theaterstück kennenlernen, sondern selbst in verschiedene Rollen schlüpfen, Kostüme nähen und Kulissen bauen. Geeignet für Acht- bis 15-Jährige, Termin: 24. bis 28. Juli. Und vom 30. Juli bis 4. August wird es Angebote rund um Bautzen geben. (SZ)

Weitere Infos:Telefon: 03591 22285

