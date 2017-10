Freie Plätze in der Ballsportarena Ein halbes Jahr nach der Eröffnung ist die neue Halle längst nicht ausgelastet. Manche Angebote gelten derzeit noch als Geheimtipp.

Bei Handballspielen finden auf den ausgefahrenen Tribünen bis zu 2 500 Zuschauer Platz. Die Ballsportarena soll zunehmend aber auch externe Veranstaltungen beherbergen. © Robert Michael

Die neue Ballsportarena an der Magdeburger Straße kann wie geplant beides: Heimspielstätte für den HC Elbflorenz mit mehr als 2 000 begeisterten Fans sein sowie Großveranstaltungen beherbergen. Vor Kurzem haben die etwa 1 200 Teilnehmer des Deutschlandtages der Jungen Union hier gefeiert. Am 3. November spielen dann die Rock‘n‘Roller der Band Firebirds vor 2 500 Gästen.

Frank Lösche, Geschäftsführer der Betreibergesellschaft, ist knapp ein halbes Jahr nach der Eröffnung der Multifunktionshalle zufrieden. „Aber natürlich, bekannter werden kann man immer“, sagt er. Das bezieht sich vor allem auch auf die Angebote, die sich neben der großen Ballsporthalle noch in der Arena verbergen. So gelten die fünf Squash-Plätze im Untergeschoss vormittags als Geheimtipp. Hier finden sich fern der beliebten Abendzeiten ausreichend Lücken im Terminkalender. Selbiges gilt für die Kegelanlage auf Bundesliganiveau. Diese wird derzeit hauptsächlich von drei Kegelvereinen bespielt, kann aber auch privat gebucht werden. Für fünf Euro Aufschlag können die Privatnutzer nach dem Sport noch in die Sauna gehen – zwei verschiedene Saunen stehen hierfür zur Verfügung.

Gleich nebenan befindet sich das Bewegungsbecken, in dem Schwimmkurse für Kinder angeboten werden. Und bei denen es, ungewöhnlich für Dresden, sogar noch freie Plätze gibt. Lösche schätzt, dass diese privaten Buchungen, zu denen auch das Personal Training zählt, bisher nur etwa 30 Prozent der Nutzung ausmachen. Den Hauptteil bildet bisher der Vereinssport. Gerade am Wochenende sei die Halle durch den Wettkampfbetrieb eigentlich komplett ausgelastet. Unter der Woche geht es dagegen häufig ruhig zu. So hat sich offenbar auch noch nicht überall herumgesprochen, dass der Caterer nicht nur die Veranstaltungen bedient, sondern auch einen täglichen Mittagstisch anbietet.

Eine große Veränderung für die Ballsportarena steht noch bevor: Schon mit Beginn der Bauarbeiten hatten Frank Lösche und der Investor Uwe Saegeling angekündigt, einen Namenssponsor zu präsentieren. Dieser wurde bisher allerdings noch immer nicht genannt. „Wir haben viele Interessenten. Aber der Name soll ja auch zu uns passen“, sagt Lösche. Er ist guter Dinge bald jemanden zu präsentieren, sieht aber keine wirkliche Eile.

