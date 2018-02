Freie Plätze in Asylheimen Derzeit werden 1.500 Bewerber auf Asyl und 200 anerkannte Flüchtlinge im Kreis betreut.

Im Heim in der Kamenzer Macherstraße leben derzeit 379 Asylbewerber. © - keine Angabe im huGO-Archivsys

Kamenz. Nach wie vor sind in Heimen und Wohnungen des Landkreises mehr Plätze für Asylbewerber und anerkannte Flüchtlinge frei, als benötigt werden. Dies geht aus den aktuellen Zahlen des Landratsamtes hervor. So werden derzeit knapp 1 500 Asylbewerber und knapp 200 Anerkannte in Heimen und dezentral untergebracht. Die Schwerpunkte in den Sozialräumen haben sich aber in den vergangenen Monaten etwas verschoben. Jetzt sind im Raum Hoyerswerda 638, im Raum Bautzen 482 und im Raum Kamenz 379 Betreute untergebracht. Im größten Heim in der Macherstraße in Kamenz sind derzeit 233 Asylbewerber und Flüchtlinge gemeldet. 92 werden in der Lessingstadt dezentral in Wohnungen betreut.

Bei unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen wird die Zahl mit 140 angegeben. 48 von ihnen stammen aus Afghanistan, 21 aus Syrien und 17 aus Eritrea. Die anderen verteilen sich auf weitere 18 Herkunftsstaaten, so die Info aus Bautzen. (SZ)

zur Startseite