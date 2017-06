Freie Plätze fürs Fußball-Feriencamp Am Sonntag startet beim VfL Pirna-Copitz ein sportliches Fereinlager. Sechs Tage dreht sich fast alles um den Ball.

© SZ/Uwe Soeder

Zum fünften Mal in Folge startet am 25. Juni die große Ferienfreizeit des Sportvereins VfL Pirna-Copitz für alle Nachwuchsfußballer. Sechs Tage lang werden die Kinder in der ersten Ferienwoche, betreut von lizenzierten Trainern, auf Torejagd gehen, spannende Freizeitangebote erleben und jede Menge Spaß haben. Das Fußball-Feriencamp kostet je Teilnehmer 265 Euro. Dafür gibt’s aber auch einiges, beispielsweise Trainingssachen, Vollverpflegung, tägliche Trainingseinheiten, Badeausflüge, Nachtwanderungen, Tischtennisturniere und die Übernachtung in der benachbarten Jugendherberge. Vielleicht schaut auch mal wieder ein prominenter Fußballer vorbei. Laut des VfL haben sich bislang 32 Kinder angemeldet, wenige Restplätze sind noch da und können bis zum Abend des 23. Juni beim Verein angefragt werden. (SZ/mö)

Kontakt: 03501523543; info@vfl-pirna-copitz.de

zur Startseite