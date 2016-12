Freie Plätze für die Kinderbetreuung

Die Stadt Altenberg verfügt über ausreichend Kapazitäten, um den Familiennachwuchs in Kinderkrippe und -garten sowie im Hort betreuen zu können. Darüber informierte Hauptamtsleiterin Heike Weise den Stadtrat. In der Gemeinde gibt es neun Kindereinrichtungen, die insgesamt 643 Plätze bereitstellen. Derzeit sind Heike Weise zufolge 497 belegt. Es gibt also noch Reserven. Allerdings ist nicht immer gerade dort ein Platz frei, wo ihn sich die Eltern wünschen. Denn sie möchten beispielsweise gern die Betreuungseinrichtung mit ihrem Weg zur Arbeit verbinden, erläuterte Bürgermeister Thomas Kirsten (Freie Wähler). So sind zum Beispiel die Einrichtungen in Kipsdorf und Schellerhau ausgelastet, während in Liebenau und Zinnwald noch Kapazitäten vorhanden sind.

Um den Bedarf entsprechend den Wünschen der Eltern besser abdecken zu können, wurden auch Kapazitäten zum Beispiel bei Kinderkrippenplätzen erhöht, unter anderem in Geising. (SZ/ks)

