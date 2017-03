Freie Plätze bei Playoff-Spielen

Die Lausitzer Füchse (in Gelb) waren in Rosenheim viel in der Abwehr gebunden. © Titus Fischer

Weißwasser. Mit dem Heimspiel am Freitag gegen Vize-Meister Bietigheim, Beginn 19.30 Uhr, ist die Hauptrunde in der DEL2 fast vorbei. Am 7. März starten die Pre-Playoffs, am 14. März die Playoff-Viertelfinals. „Trotz der Niederlage in Rosenheim haben sie sich direkt dafür qualifiziert. Mögliche Gegner sind Kassel oder Dresden“, teilt deren Sprecher Andreas Friebel mit. Er weist darauf hin, dass sämtliche Sponsoren und Besitzer einer „all inklusive“-Dauerkarte ihren Platz in allen Playoff-Spielen sicher haben.

Besitzer einer „Dauerkarte Hauptrunde“ verlieren hingegen ihren Anspruch auf den Platz in den Playoffs. „Diese Plätze gehen automatisch in den freien Verkauf“, so Friebel. Wann dieser startet, wird noch rechtzeitig bekannt gegeben „Fans, die sich nicht mehr sicher sind, welche Dauerkarte sie gekauft haben, können sich telefonisch in der Geschäftsstelle absichern. Rückfragen gehen an 03576 4049900. (SZ)

