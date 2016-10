Freie Läden auf der Schlossallee Mehrere Geschäfte stehen zurzeit leer. Viele Einheimische sehen darin eine traurige Entwicklung.

Nachfolger gesucht: Während die bisherige Boutique „Chic & Crazy“ gerade erst ausgeräumt hat, ist das gegenüberliegende Geschäft schon seit zwei Jahren ungenutzt. Vorher hatte darin die Bäckerei Liebscher ihre Filiale. Sie zog einige Meter schlosswärts. © André Wirsig

Er klebt erst seit Kurzem. Der rote „Zu vermieten“-Schriftzug in den Schaufenstern des bisherigen „Chic & Crazy“. Zum 30. September ist die Modeboutique auf der Schlossallee 16 nach zehn Jahren ausgezogen, erzählt die Vermieterin, die namentlich nicht genannt werden will. „Früher war die Allee voller Läden“, sagt sie. „Es ist traurig geworden in Moritzburg.“ Die Schlossallee sei nur noch Durchgangsstraße für den Verkehr.

Dabei hat sie im Grunde alles, was es zu einer Flaniermeile braucht: einen schönen Fußweg, Parkmöglichkeiten, eine stilvolle Bepflanzung und zahlreiche Sitzgelegenheiten. Woran es zu hapern scheint, sind die flanierwilligen und spendablen Gäste.

Denn direkt gegenüber ein ebenfalls verwaistes Geschäft. Die frühere Moritzburg-Filiale der Bäckerei Liebscher. Seitdem sie vor zwei Jahren wenige Hundert Meter schlosswärts zog, stehen diese Räumlichkeiten leer. Vermieter Harald Borsdorf machte alles neu. Doch eine geeignete Nutzung als Laden hat sich seitdem nicht gefunden. Interessenten habe es gegeben, die darin eine Spielhalle eröffnen wollten. Was in einem reinen Wohnhaus natürlich nicht gehe. Auch für Gastronomie mit eigener Küche und Gästetoiletten ist die Lokalität nicht ausgelegt, sagt er. Momentan zieht er in Erwägung, die 80 Quadratmeter als Wohnung zu vermieten.

Doch woran liegt der Leerstand? Möglicherweise an der Lage zwischen den zwei Kundenmagneten Schlossgalerie und Netto-Markt? Bäckermeister Karsten Liebscher kann das nicht bestätigen. Beide gewerblichen Schwerpunkte gab es auch schon, als er noch am früheren Standort verkaufte. „Natürlich haben wir es gemerkt, als der Discounter mit Bäckerstand aufgemacht hat“, räumt er ein. „Aber es ist immer gut gelaufen.“ Jetzt laufe es allerdings richtig gut. Etwa 50 Prozent mehr Gäste am Tag verzeichnet er in der Schlosspassage. Da, wo auch die Touristen hinkommen. Und er das Angebot entsprechend erweiterte. „Unsere früheren Kunden sind aber mit uns umgezogen“, berichtet er erfreut.

Die Erfahrung, dass die Moritzburger treue Kunden sind, macht auch Elektrofachhändler Volker John. Er hat sich auf Marken spezialisiert und kann in diesem Segment umfassend beraten. Das ist es, was in seinen Augen viele Leute wollen: Vergleichende Informationen, die sich nicht so einfach im Internet herausfinden lassen. Was er aber nicht bestreitet: Auch für ihn ist es seit der Eröffnung seines Geschäfts 1990 schwerer geworden. Er beobachtet, was vielen anderen im Ort auffällt: Das Gros der Touristen, die aus den Bussen steigen, schlendert nur bis zur Schlossgalerie. Mit weitreichenden Folgen. So ist etwa auch neben dem Gasthof Goldne Brezel ein freier Gewerberaum verfügbar.

„Es werden etwas mehr Läden, die leer stehen“, ist der Eindruck von Volker John. „Und sie stehen länger leer als früher.“ Dabei sei jedes Geschäft, das es weniger gibt auf der Schlossallee, auch für die anderen Händler schädlich.

Den Elektrofachhändler, der zudem im Gemeinderat sitzt, beschäftigt diese Entwicklung schon eine Weile. „Für die Touristen ist alles interessant, was mit Essen zu tun hat“, stellt er eine Überlegung an. „Wenn diese Anbieter die Schlossallee entlang stärker verteilt wären, würden die Leute weiter laufen als nur bis zur Schloss-passage.“ Ein anderer möglicher Ansatzpunkt: „In der ersten Reihe machen sich Geschäfte gut, bei denen es etwas zu gucken gibt“, sagt er. „Dann kommen Leute auch extra hergefahren.“

Doch auf der Schlossallee haben sich in den vergangenen Jahren etliche gewerbliche Niederlassungen jenseits des klassischen Einkaufsgeschäfts angesiedelt. Versicherung, Fahrschule, das Büro eines mobilen Bekleidungsfachgeschäftes etwa. Die Vermieterin der früheren Boutique „Chic & Crazy“ hält für möglich, dass darin die Zukunft der leer stehenden Räumlichkeiten liegt: Kein zusätzlicher Handel und keine weitere Gastronomie mehr auf der Schlossallee, sondern Geschäftsstellen von beispielsweise Dienstleistungsbetrieben. Sie müsse man gezielt ansteuern. Damit vielleicht könnten sie sich dauerhaft halten.

Als Flaniermeile würde die Schlossallee auf diese Weise jedoch weiter verlieren. Bäckermeister Karsten Liebscher glaubt, dass dieses gezielte Hingehen auch bei Spezialgeschäften funktioniere, wie Apotheke, Optiker oder Sattlerei. Diese Auffassung teilt Volker John. Ein Weinladen, ein Spezialitätenladen, all das sind Geschäftsideen, denen der Elektrofachhändler aus dem Bauch heraus auf der Schlossallee einigen Erfolg voraussagen würde. Grundvoraussetzung: „Wir brauchen mutige Händler, die keine Angst haben vorm Internet.“

