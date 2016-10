Freie Grundstücke am Wasserturm Die Stadt hat fast alle Flächen in dem Baugebiet verkauft. Deshalb stellt sich nun eine Frage.

Es gibt noch zwei freie Grundstücke in Königsbrück. © dpa

Die Stadt Königsbrück hat weitere Grundstücke ihres Baugebiets am Wasserturm verkauft. 17 Flächen wechselten bereits den Besitzer. Ein Grundstück ist noch bis Anfang November verbindlich reserviert. Zwei Flächen sind noch zu haben. Das verkündete Bürgermeister Heiko Driesnack (CDU) nun im Königsbrücker Stadtrat. „Wir müssen also sehen, dass wir uns mit der weiteren Erschließung des Baugebiets im nächsten Jahr beschäftigen“, sagte er an die Stadträte gewandt.

Die Stadt möchte elf weitere Bauflächen im Außenring um das vorhandene Baugebiet erschließen. Medien liegen zwar schon an, aber die Straße muss zum Teil noch fertiggestellt werden. (SZ/pre)

