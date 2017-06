Freie Fahrt nach Weifa Ab Sonnabend rollt es wieder zwischen Weifa und Steinigtwolmsdorf.

Die Straße vom Steinigtwolmsdorf nach Weifa war in schlechtem Zustand. Nun wurde die Fahrbahn erneuert. © Archivfoto: Steffen Unger

Nach knapp zweimonatiger Sperrung wegen Straßenbaus wird die Straße zwischen Steinigtwolmsdorf und Weifa an diesem Sonnabend wieder für den Verkehr freigegeben. Die Arbeiten werden bis zum Wochenende im Wesentlichen abgeschlossen, sagte Frances Lein, Pressesprecherin des Landratsamtes, am Donnerstag. Ab der nächsten Woche sind noch Restarbeiten in den Randbereichen geplant. Dazu gehören das Angleichen von Nebenflächen, das Herstellen von Geländern sowie Vermessungs- und Markierungsarbeiten.

Die Straße zwischen beiden Dörfern ist seit Ende April gesperrt, weil die Fahrbahn erneuert wurde. Von der B 98 in Steinigtwolmsdorf ist die Zufahrt zum Erlebnisbad „Wasserwelt“ bereits frei. (SZ)

zur Startseite