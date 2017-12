Freie Fahrt nach Dresden-Coschütz Die Verbindung nach Freital, bisher eine Rumpelpiste, ist endlich fertig gebaut. Auch an anderer Stelle ändert sich etwas.

Die Fahrbahnschäden an der Coschützer Straße sind endlich Geschichte. © Symbolfoto Kamprath

Freital. Freitals Autofahrer, die öfters Richtung Dresden-Coschütz unterwegs sind, können aufatmen. Die direkte Verbindung über die Coschützer Straße und die auf Dresdner Stadtgebiet verlaufende Potschappler Straße ist wieder offen. Nach 18-monatiger Bauzeit wurde die Fahrbahn am Donnerstagvormittag für den Verkehr freigegeben. Sie wurde ab der Freitaler Stadtgrenze bis zur Einmündung Karlsruher Straße in Dresden auf 1,2 Kilometer Länge grundhaft ausgebaut. Dabei ließ die Landeshauptstadt neue Fußwege bauen, die Straßenbeleuchtung modernisieren, eine Stützwand anlegen sowie sämtliche Ver- und Entsorgungsleitungen erneuern. Erstmals sind nun alle Grundstücke an die zentrale Abwasserentsorgung angeschlossen. Die Baukosten lagen bei 2,6 Millionen Euro.

Freuen konnte sich über die Eröffnung nicht nur die aktuelle Spitze von Freitals Stadtverwaltung, sondern auch Altbürgermeister Klaus Mättig. Es ließ es sich nicht nehmen, gemeinsam mit Reinhard Koettnitz – Dresdens Beigeordneten für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr – symbolisch einen Teil der Absperrung zur Seite zu räumen. Freital hatte seinen Abschnitt der Verbindung schon in den vergangenen Jahren schrittweise saniert und in Dresden immer wieder nachgehakt, wann denn der Ausbau weitergeführt werde. In der Landeshauptstadt allerdings wurde die Planung mehrmals unterbrochen, weil Geld für den Bau fehlte.

Mit dem Ende der Bauarbeiten entfällt nun die lange Umleitung über die Burgker Straße und die Kreuzung Kohlenstraße in Richtung Dresden. Bereits am Dienstagmittag wurde deshalb an der Hopfenblüte die Ampel abgeschaltet. Damit gilt wieder die ursprüngliche Vorfahrtsregelung, Hauptstraße bleibt die Kohlenstraße.

