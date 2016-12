Freie Fahrt in Nünchritz Noch kurz vor dem Jahresende hat die Gemeinde gleich vier Großprojekte beendet.

Nachdem Bauzäune und Absperrungen in den vergangenen Monaten die Straßen in Nünchritz dominierten, hat die Gemeinde Nünchritz nun alle großen Bauprojekte abschließen können. Insgesamt wurden dafür mehr als 600 000 Euro verbaut, informiert das Rathaus.

Verzögerungen an der Kreuzung zwischen Dorf- und Querstraße

Komplett erneuert wurden Straße und Gehwege beim Ausbau der Kreuzung zwischen Dorf-, Quer- und Thälmannstraße. Dabei wurden laut Gemeindeverwaltung unter anderem mehr als 1 000 Quadratmeter Asphalt für die Fahrbahn und 400 Quadratmeter Betonpflaster für die Gehwege verbaut. Auch ließ man vier neue Straßenlaternen mit LED-Beleuchtung aufstellen und die Wasserleitungen erneuern. Letzteres habe aufgrund komplizierter Bauverhältnisse und der umfangreichen Prüfungen zur Keimfreiheit für zeitliche Verzögerungen gesorgt.

Die Kosten für den Kreuzungsbau beziffert die Gemeinde auf insgesamt 157 000 Euro, die Hälfte davon sind Fördermittel aus dem Leader-Programm zur ländlichen Entwicklung.

Einheitlicher Belag für die Kreuzung zwischen Glaubitzer und Marxstraße

Weil der Straßenbelag an der Kreuzung zwischen Glaubitzer, Karl-Marx- und Gartenstraße in einem schlechten Zustand war und zudem aus unterschiedlichen Materialien bestand – Asphalt, Beton und Kleinpflaster –, wurde die Straßenfläche jetzt einheitlich asphaltiert. Zudem bekam der Gehweg ein neues Pflaster und ein neues Geländer. Dafür investierte die Gemeinde insgesamt knapp 98 000 Euro.

Eine Neue Straße für das Merschwitzer Neubaugebiet

Das teuerste Straßenbauprojekt der vergangenen Monate war der Bau der Erschließungsstraße in Merschwitz. Inklusive Planung, Bau, Baufreimachung und Grüngürtel wurden dafür 260 000 Euro investiert. Für die Neue Straße wurden unter anderem 200 Meter Regenwasserkanäle, 400 Meter Bordsteine und 900 Quadratmeter Asphalt verbaut sowie sieben neue Straßenlaternen aufgestellt. Die Straße sei Voraussetzung dafür, attraktive Bauplätze in dem Dorf zu schaffen.

Neue Gehwege für den Ortskern von Nünchritz

Inklusive der Fördermittel aus dem Programm kommunaler Straßenbau hat Nünchritz 92 000 Euro in neue Gehwege investiert. Gebaut wurden zwei Abschnitte an der Karl-Marx-Straße sowie am Karl-Liebknecht-Ring. (SZ)

