Freie Fahrt in Koselitz Nach dem Ende des Brückenbaus soll der Verkehr ab Freitag rollen. Der Weg nach Pulsen bleibt wohl aber eine Woche versperrt.

Als das Foto entstand, war der Bau an der Brücke über die kleine Röder noch im vollen Gange. Am Freitag soll die fertiggestellte Querung für den Verkehr freigegeben werden. © Archivfoto: Sebastian Schultz

Nach Angaben der Gemeindeverwaltung Röderaue soll am Freitag, 3. November, die fertiggestellte Brücke über die Kleine Röder in Koselitz für den Verkehr freigegeben werden. An der neuen Querung ist seit Frühling gebaut worden. Das Bauende hatte sich mehrfach verschoben.

Die Ankündigung der Gemeinde widerspricht der des Landratsamtes. Die eigentlich für den Brückenbau zuständige Kreisbehörde hatte Mitte Oktober eine Verkehrsfreigabe für die zweite Novemberwoche in Aussicht gestellt. Ob sich daran etwas geändert hat, war am Donnerstag auf Nachfrage nicht in Erfahrung zu bringen.

Arbeiten an Geißlitz-Brücke

Sollte der Verkehr ab Freitag wieder rollen, ist es laut der Gemeinde Röderaue mit den großräumigen Umleitungen für die Koselitzer und andere noch immer nicht vorbei. „Wegen wichtiger Sanierungsarbeiten“ müsse nämlich nun die Brücke über die Geißlitz zwischen Koselitz und Pulsen gesperrt werden, heißt es auf dem Internetauftritt der Gemeinde. Die Sperrung der Querung soll von Montag bis Freitag, 6. bis 10. November dauern. „Damit können zwar die Koselitzer sich wieder im Ort besuchen ohne größere Umwege in Kauf zu nehmen, in Richtung Pulsen bleiben sie aber dann für eine Woche weiterhin abgeschnitten.“ (SZ/ewe)

