Freie Fahrt in den Dresdner Norden Im November wird die neue Gleisschleife am Abzweig nach Hellerau fertig. Gute Neuigkeiten gibt es für die Nutzer der Linie 7.

Nicht nur die Schienen, auch das Gleisbett wird am Abzweig Hellerau auf Vordermann gebracht. Monteur Steve Wichmann sägt eine Borte am Rand des Gleisbetts weg. © Sven Ellger

Die 7 fährt ab Donnerstag wieder durch. Dann endet für Dresdens meistgenutzte Straßenbahnlinie ein reichlich fünfwöchiges Provisorium. Seit Mitte September fahren die Bahnen nur bis zum Diebsteig am Rand des Hellers, weil am Abzweig nach Hellerau gebaut wird. Dort entsteht eine neue Gleisschleife. Sie soll das alte Oval am Diebsteig ersetzen.

Mehr als 52 000 Menschen fahren täglich mit der 7. Diejenigen, die in Klotzsche oder Weixdorf wohnen, müssen seit dem 18. September mit Einschränkungen zurecht kommen. Denn Klotzsche, Weixdorf und Hellerau sind zurzeit abgehängt vom Gleisnetz der Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB). Die Fahrgäste müssen an der Hellersiedlung in Busse umsteigen, die Bahnen drehen unterdessen auf der alten Gleisschleife und fahren dann wieder Richtung Zentrum.

Dieses Provisorium endet am Donnerstag für die Linie 7. Ab Betriebsbeginn um 3.30 Uhr fahren die Bahnen wieder planmäßig bis nach Weixdorf. Die Buslinien 72 und 77 enden dann wieder in Klotzsche vor dem Infineon-Tor. Für die Linie 8 bleibt es dagegen weiter beim Diebsteig-Provisorium, bis die Gleisschleife Ende November fertig ist. Genau eine Woche vor Beginn der Adventszeit, also rechtzeitig zum Striezelmarkt-Start, sollen auch die Hellerauer wieder ohne Umsteigen bis ins Stadtzentrum fahren können. Die ersten Testfahrten auf der neuen Gleisschleife am Abzweig Hellerau planen die Verkehrsbetriebe derzeit am 24. November.

Die Bauarbeiten am Abzweig Hellerau kosten 5, 8 Millionen Euro. Rund zwei Drittel der Bausumme steuert der Freistaat Sachsen bei. Der frostsicher Unterbau für die insgesamt 2,2 Kilometer Gleis, zu denen auch die Anschlüsse auf der Königsbrücker Straße und Richtung Hellerau gehören, ist fertig. Zuletzt werden die neuen Schienen verlegt. Die Verkehrsbetriebe lassen 81 Fahrleitungsmaste ausbauen und durch 54 neue ersetzen.

Ist die neue Gleisschleife fertig, kann das alte Oval am Heller abgebaut werden. Dann verschwinden auch die maroden Weichen an der Königsbrücker, über die die Bahnen in die Schleife und wieder heraus fahren können. Die Weichen sind so desolat, dass dort Kriechtempo vorgeschrieben ist. Die Fläche der alten Wendeschleife wird renaturiert.

