Freie Fahrt für Supermarkt Die Stadt verkauft der TAG ein Grundstück für einen Supermarkt in Döbeln Nord. Die Bewohner freuen sich.

Das Archivbild aus dem Jahr 2009 zeigt die Grünfläche, die die Stadt an die TAG Wohnen verkaufen wird. Auf dem Bild ebenfalls zu sehen, ist das Dienstleistungsgebäude der TAG, ein weiterer wichtiger Baustein im Gesamtkonzept, und dahinter der Supermarkt Förster, gebaut im Jahr 1988. © Lutz Weidler

Der größte Vermieter der Stadt, die TAG Wohnen, will in Döbeln Nord einen Supermarkt bauen. Diese Nachricht ist bei vielen Bewohnern des Wohngebiets eingeschlagen. „Es ist schön, dass mal was für uns ältere Leute gemacht wird. Bei uns im Haus haben sich alle gefreut“, sagte Christine Meier, die an der Vyskover Straße in einem seniorengerechten Wohnhaus der Genossenschaft Pro Leipzig wohnt. „Ich fahre zum Einkaufen immer in die Stadt. Aber viele ältere Leute können das nicht mehr“, sagte Christine Meier. In Döbeln Nord gibt es zwar noch den Supermarkt Förster. „Aber die Preise kann sich nicht jeder leisten“, so die Seniorin.

Die TAG will das Wohngebiet attraktiver machen. Nach Christine Meiers Meinung sind die Einkaufsmöglichkeiten ein Grund, in Döbeln Nord zu wohnen oder es bleibenzulassen. „Ich kenne Leute, die ziehen nicht nach Döbeln Nord, weil sie gut einkaufen wollen“, erzählte sie. Christine Meier ist selbst ein Musterbeispiel für die Bevölkerungsschicht, die die TAG unter anderem ansprechen will. Sie hatte vor vier Jahren ihr Haus in Zschaitz verkauft und war wegen der größeren Bequemlichkeit in die Stadt gezogen.

Der Stadtrat hat am Donnerstagabend den Weg für die Investition freigemacht. Sie verkaufte der TAG das benötigte Grundstück an der Straße Zur Muldenterrasse. Auch in dem vor drei Jahren beschlossenen Einzelhandelskonzept für Döbeln war die günstig gelegene Fläche als Standort für einen möglichen Einkaufsmarkt vorgeschlagen worden. Döbeln Nord wird darin als einziges Gebiet der Stadt bezeichnet, das Defizite bei den Einkaufsmöglichkeiten aufweist. Die TAG besitzt neben der Wiese schon Grundstücke, auf denen sich derzeit die Parkplätze für das Dienstleistungsgebäude befinden. Mit dem Lebensmitteldiscounter – die TAG verrät noch nicht, welcher das ist – soll ein Mietvertrag über 15 Jahre abgeschlossen werden.

Dirk Förster-Wehle von der TAG sprach vor dem Stadtrat über die Beweggründe der Gesellschaft, den Markt zu bauen. „Es geht darum, die Leute aus der Region nach Döbeln Nord zu holen. Das kann das Wohngebiet aber im Moment nicht leisten. Wir brauchen einen guten Einzelhandel. In Größe und Vielfalt ist er bisher in Döbeln Nord noch nicht so ausgerichtet, wie wir ihn brauchen“, sagte Förster-Wehle. Es sei ihm klar, dass mit dem neuen Markt eine Konkurrenzsituation zum Supermarkt Förster aufgebaut wird. Der alteingesessene Einzelhändler müsse sich anpassen. „Er kann Produkte anbieten, die der Lebensmitteldiscounter nicht im Sortiment hat“, so Förster-Wehle. Der Supermarkt mit seinen Dienstleistungen – Lieferung nach Hause, Essenangebote, Post- und Sparkassenagentur – seien wichtig für Nord. „Nur mit dieser Vielfalt der Leistungen kann man das Wohngebiet weiterentwickeln“, so Förster-Wehle. Von den Stadträten gab es fast einhellig Zustimmung. „Ich denke, dass der Supermarkt Förster vom neuen Markt eher profitieren wird“, sagte Stadtrat Dietmar Damm (Wir für Döbeln).

Für die Stadt lohnt sich der Verkauf der Fläche auch noch in anderer Hinsicht. Sie erhält rund 180 000 Euro für die knapp 4 900 Quadratmeter. Auf der Fläche hatte vor dem Bau des Wohngebiets der Bauernhof Naumann gestanden. Später befand sich dort eine Baracke für die Versorgung der Bauarbeiter.

zur Startseite