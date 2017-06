Freie Fahrt für Einser-Schüler Zwei Verkehrsverbünde stellen am Montag Bus und Bahn kostenlos zur Verfügung.

© Symbolfoto: Sven Ellger

Die Jahrgangsbeste des Großenhainer Siemens-Gymnasiums Anne-Patricia Marz darf es, und viele Schüler von Grund- und Oberschulen dürfen es auch: Am kommenden Montag kostenfrei mit Zug, Bus und Straßenbahn oder Fähre durch ganz Ostsachsen fahren. Möglich macht das eine Aktion der Verkehrsverbünde Oberelbe (VVO) und Oberlausitz-Niederschlesien (ZVON). Sie ermöglicht allen Schülern mit Einserdurchschnitt diesen Bonus. „Wir freuen uns mit den Schülern über die sehr guten Noten und der freie Tag ist unser Dankeschön“, sagt Hans-Jürgen Pfeiffer, Geschäftsführer des ZVON. Auf Initiative der Länderbahn können junge Fahrgäste an diesem Tag überall unterwegs sein. An der Aktion beteiligen sich alle 25 Verkehrsunternehmen in den beiden Verbünden. Als Fahrausweis genügen an diesem Tag eine Kopie des Zeugnisses zusammen mit dem Schüler-, Kinder- oder Personalausweis. Für ganz junge Schüler, die noch keine Noten bekommen, genügt eine sehr gute Beurteilung der Leistungen. (SZ)

