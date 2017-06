Freie Fahrt für Einser-Schüler Zwei Verkehrsverbünde stellen am Montag Bus und Bahn kostenlos zur Verfügung.

Schüler mit einem „Sehr Gut“ auf dem Zeugnis fahren am 26. Juni in Ostsachsen kostenfrei Zug, Bus, Straßenbahn und Fähre. „Wir freuen uns mit den Schülern über die guten Noten und der freie Tag ist unser Dankeschön“, sagt Hans-Jürgen Pfeiffer, Geschäftsführer des Verkehrsverbundes Oberlausitz-Niederschlesien (ZVON). „Auf Initiative der Länderbahn können junge Fahrgäste an diesem Tag im gesamten ZVON und im Verkehrsverbund Oberelbe (VVO) unterwegs sein.“ An der Aktion beteiligen sich alle 25 Verkehrsunternehmen in den beiden Verbünden. „Als Fahrausweis genügen die Kopie des Zeugnisses mit dem Schüler-, Kinder- oder Personalausweis“, erläutert Burkhard Ehlen, Geschäftsführer des VVO. „Damit können die Schüler von Zittau bis Riesa und von Altenberg oder Dresden bis Görlitz unterwegs sein.“ Für junge Schüler, die keine Noten bekommen, genügt eine „sehr gute“ Beurteilung. Neben der Freifahrt am 26. Juni bieten die Verkehrsverbünde mit dem Supersommerferienticket (SSFT) und dem FerienTicket Sachsen günstige Tickets für Schüler und Azubis unter 21 Jahren an. Das SSFT kostet 18 Euro, das Ferienticket für den Freistaat 28 Euro. Beide Tickets gelten während der Sommerferien und ein Fahrrad ist auf den meisten Strecken inklusive. (SZ)

