Freie Fahrt für Bahnreisende Nach Unterbrechungen fährt die Odeg wieder Richtung Cottbus. Schwierig wird es jedoch bei der Weiterfahrt nach Berlin.

Region. Freie Fahrt für freie Bürger: Seit 17.30 Uhr am Freitag vergangener Woche fahren wieder Züge auf der Strecke Richtung Cottbus und in Gegenrichtung Görlitz. Allerdings war die Weiterfahrt nach Berlin bis Dienstagabend nur mit Einschränkungen möglich. Zwischen Lübbenau und Königswusterhausen verkehrten Busse. Die Strecke war nach Orkantief Xavier noch immer nicht komplett wiederhergestellt. Sie werde schrittweise freigemacht, erklärte Katharina Hoffmann, Leiterin für Marketing und Kommunikation bei der Bahngesellschaft Odeg. Dort rechnete man am späten Dienstagnachmittag mit einer kompletten Freigabe ab 18 Uhr.

Von der zeitweisen Stilllegung des Streckenabschnitts Cottbus-Görlitz waren von Donnerstag auf Freitag auch Reisende von und nach Weißwasser betroffen. Die Strecke war zwar auch durch Xavier in Mitleidenschaft gezogen. Der Hauptgrund war jedoch ein anderer. Der Abschnitt war nach Angaben der Polizeidirektion Görlitz wegen eines Unfall mit Todesfolge am Bahnübergang Halbendorfer Weg in Weißwasser gesperrt.

Bahnreisende, die von Zugausfällen betroffen sind, haben grundsätzlich Anspruch auf Entschädigung. Ob sie tatsächlich Geld zurückerstatten bekommen, muss eine Einzelfallprüfung ergeben. Betroffene können sich an die Odeg selbst oder die Vermittlungsstelle „Fahrgastrechte“ wenden.

