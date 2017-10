Freie Fahrt durchs Königsholz Ab Mittwoch ist die Straße von Großhennersdorf zur B178n wieder offen. Die Freigabe musste zweimal verschoben werden.

Ab Mittwoch ist die Strecke wieder freigegeben. © Bernd Gärtner

Nach mehreren Monaten Bauzeit soll am Mittwoch das gesperrte Stück der Staatsstraße 128 zwischen Großhennersdorf und der Auffahrt zur B178n wieder für den Verkehr freigegeben werden. Darüber informiert das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) in Bautzen. Seit Mitte Juni war die Straße durchs Königsholz von Großhennersdorf in Richtung Oderwitz für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Im Abschnitt zwischen der Kreuzung der alten B178 in Großhennersdorf und der B178n wurde die Asphaltschicht der Straße erneuert, teilweise musste laut Lasuv auch der Unterbau der Straße getauscht werden.

Die gesperrte Straße hatte vor allem auf den Lkw-Verkehr Auswirkungen. Die Umleitung während der Bauzeit erfolgte in beiden Richtungen über Obercunnersdorf beziehungsweise Ruppersdorf über die S143/S144 - was vor allem in Herrnhut zu starken Verkehrsbelastungen führte. Der Pkw-Verkehr konnte die B178n dagegen in Richtung Oderwitz verlassen und aus dieser Richtung auch auf die neue Bundesstraße auffahren. Die Freigabe der S128 war ursprünglich früher geplant, musste jedoch zweimal verschoben werden. Erst sollte der Verkehr Mitte September wieder rollen, dann ab dem 20. Oktober. Doch diese Termine seien jeweils nicht zu halten gewesen, erklärt Isabel Siebert.

Gleichzeitig mit der Sanierung der Straße zur B178n wurde in den vergangenen Monaten auch in Großhennersdorf gebaut, an der Kreuzung der alten B178 mit der S128. Die Kosten für die Fahrbahnerneuerung auf der S128 belaufen sich auf 1,5 Millionen Euro, die Kosten für die Arbeiten auf der B 178 bei Großhennersdorf auf rund 500000 Euro, so Isabel Siebert. Für die Sanierung des noch verbleibenden Abschnitts der S128 von der B178n nach Oderwitz rechnet das Lasuv 2018 mit dem Planfeststellungsbeschluss.

