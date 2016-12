Freie Fahrt durch Seeligstadt Ab Ende kommender Woche rollen Autos und Busse wieder ohne Sperrung durchs Dorf. Der neue Buswendeplatz bringt mehr Sicherheit für Schulkinder.

Lange kämpfte die Gemeinde für den Bau des Wendeplatzes, den gut 40 Kinder täglich nutzen. © Steffen Unger

Keine Sperrung und keine Umleitungen mehr: Am 23. Dezember wird die Ortsdurchfahrt Seeligstadt für den innerörtlichen Verkehr wieder freigegeben. Autos und Busse fahren regulär. Die weiträumige Umfahrung – insbesondere für Lkw – bleibe aber bestehen, wie das Landratsamt Bautzen auf Anfrage mitteilte.

Mit der Freigabe sind die Bauarbeiten für eine neue Ortsdurchfahrt für dieses Jahr abgeschlossen. Die Umleitungen über die Kändlerstraße und Am Mühlgraben werden aufgehoben. In den vergangenen Tagen wurde die Hauptstraße im Bereich der Kita provisorisch asphaltiert. Mit der Fertigstellung der Straße kann nun auch der neue Buswendeplatz an der ebenfalls in diesem Jahr sanierten Fischbacher Straße angefahren werden. Er ist schon seit längerem fertig. Schulkinder nutzen den neuen Haltepunkt mit Unterstellmöglichkeiten und breitem Fußweg erstmals nach den Weihnachtsferien und steigen dann sicherer als bisher in Busse ein und aus. Ein für die Bauzeit provisorisch angelegter Wendeplatz für die drei Buslinien neben dem Bahnübergang entfällt damit. Alle Haltestellen werden mit der Freigabe der Ortsdurchfahrt wieder regulär angefahren.

Bis zum 23. Dezember erfolgen noch Arbeiten in den Randbereichen der Hauptstraße, sodass auch die Begehbarkeit auf den Gehwegen über den Winter möglich sein wird. Für den Straßenbau in Seeligstadt ist eine Winterpause mindestens bis Ende Februar geplant, heißt es aus dem Landratsamt Bautzen. Je nach Wetterlage bleibe es allerdings der Baufirma überlassen, Arbeiten in den Randbereichen durchzuführen.

Herausforderung für Anlieger

Im Frühling geht der Straßenbau in Seeligstadt weiter. Dann müssen Autofahrer jedoch erneut Sperrungen in Kauf nehmen und fahren die Busse wieder verändert. Auf der Hauptstraße zwischen Kita und Brücke wird dann die endgültige Deckschicht aufgezogen. Anschließend beginnt der Bau des Abschnitts zwischen Brücke und Knotenpunkt Masseneistraße. Stützmauern und Brücke über der Schwarzen Röder sind fertiggestellt. Die abschnittsweise Erneuerung der Seeligstädter Ortsdurchfahrt ist derzeit eines der größten Straßenbauprojekte in der Region und zieht sich noch über Jahre hin. Eine Herausforderung für Anlieger, Pendler und Gewerbetreibende. Nach bisherigen Plänen kostet das Gemeinschaftsprojekt von Kreis und Gemeinde insgesamt rund 6,5 Millionen Euro. (cm)

