Freie Fahrt durch Rietschen Seit Freitag geht es wieder schneller auf der B 115 von Niesky nach Bad Muskau.

Die Bundesstraße durch Rietschen ist wieder frei. © jens trenkler

Rietschen. Am Freitag wird die Bundesstraße 115 in Rietschen für den Verkehr freigegeben, kündigte am Donnerstag Landratssprecherin Marina Michel an. Vormittag um 11 Uhr standen zwar noch die Sperrschilder, doch Autofahrer nutzten trotzdem schon die sanierte Straße. Im kommenden Jahr soll der zweite Bauabschnitt in Angriff genommen werden, und zwar die Ortsdurchfahrt von der Lausitzer Eck-Kreuzung bis Ortsausgang. (szo)

