Freie Fahrt durch Reinhardtsgrimma Die Arbeiten an der Ortsdurchfahrt sind noch nicht abgeschlossen. Vorläufig kommen Autofahrer aber erst einmal wieder Richtung Kreischa und Hausdorf.

Über die Feiertage pausiert die Baustelle an der Hauptstraße in Reinhardtsgrimma. © Archivbild: Egbert Kamprath

Die Straßensperrung in Reinhardtsgrimma wurde aufgehoben. Seit Mittwoch können Autofahrer wieder in Richtung Kreischa und Hausdorf fahren. Wie lange das so bleibt, sei derzeit offen, sagt Ortsvorsteher Jochen Liebe (CDU). Die Arbeiten an der Ortsdurchfahrt sind noch nicht abgeschlossen. An den jetzt abgeschlossenen Straßenbauabschnitten zwei und drei fehlt noch der Fußweg. Auch die Grundstückseinfahrten müssen angeglichen werden. Anschließend wird die Baufirma noch zwei weitere Straßenabschnitte sanieren.

Nach Informationen von Jochen Liebe endet die Weihnachtspause der Bauarbeiter am 9. Januar 2017. Ob sie danach anfangen, hängt vom Wetter ab. Nach Plänen des Landesamtes für Straßenbau und Verkehr sollen die Arbeiten der Ortsdurchfahrt im August abgeschlossen sein. (SZ/mb)

zur Startseite