Freie Fahrt durch Mücka Seit Mittwoch ist die ausgebaute Straße freigegeben. Alle Arbeiten sind damit noch nicht erledigt. Bürgermeister Uwe Blättner will das Problem ansprechen.

Uwe Blättner, Bürgermeister in Mücka, will das Problem ansprechen. © andré schulze

Der Verkehr kann seit Mittwoch wieder durch Mücka in Richtung Hoyerswerda rollen, umgekehrt genauso. Denn die Staatsstraße 121 ist fertiggestellt. Das erfuhr die SZ auf Nachfrage im Landratsamt. Nachdem am Dienstag die Fahrbahnmarkierung aufgebracht wurde, sind am Mittwoch die Sperrschilder entfernt worden.

Damit konnte der Straßenabschnitt im Ortszentrum gut eine Woche früher als geplant freigegeben werden. Ursprünglich war der 2. Dezember dafür vorgesehen. Mit dem grundhaften Ausbau wurde am 10. Oktober bei einer Vollsperrung begonnen. Der Verkehr musste weiträumig umgeleitet werden. Pkw und Motorräder nutzten in dieser Zeit den Schleichweg durch Mücka entlang der Bahn.

Das ist der Straße nicht so gut bekommen, wurde am Dienstag im Gemeinderat kritisiert. Bürgermeister Uwe Blättner will das Problem zur Bauabnahme am Freitag mit ansprechen, damit auch diese, sonst nur von Anliegern genutzte Straße wieder in einen ordentlichen Zustand kommt.

zur Startseite