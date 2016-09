Freie Fahrt durch Gersdorf Im Unterdorf sind Durchlässe, Stützmauern und die Straße für 921 000 Euro saniert und gebaut worden. Vieles dient dem Hochwasserschutz.

Landrat Matthias Damm (Zweiter von links) hat die Straße im Unterdorf von Gersdorf für den Verkehr freigegeben. Dabei handelt es sich um ein Vorhaben das zum größten Teil mit Geld aus dem Fördertopf zur Beseitigung von Hochwassermaßnahmen finanziert wurde. © André Braun

Der Schanzenbach hatte sich Anfang Juni 2013 in ein reißendes Gewässer verwandelt. Im Unterdorf von Gersdorf ging nichts mehr. Das Wasser stand einen halben Meter hoch. Eine Durchfahrt war nicht mehr möglich. Das wild abfließende Wasser richtete große Schäden an. Die sind jetzt alle mit Fördergeld beseitigt worden.

Landrat Matthias Damm (CDU) gab am Dienstag die Straße für den Verkehr frei. „Die Maßnahme wertet diesen Teil des Ortes auf. Die Anwohner können stolz und zufrieden sein. Hoffen wir, dass alles möglichst lange hält“, so der Landrat. Zuvor hatte sich Anwohner Udo Jahr bei Hans-Jürgen Estler, dem Geschäftsführer der Straßen- und Tiefbaufirma für die gute Arbeit bedankt. „Wir im Unterdorf sind mehr als 100 Prozent zufrieden. Über die Mitarbeiter gibt es nur Lobendes zu sagen. Sie waren zuvorkommend“, so Udo Jahr. Sein Grundstück habe nicht nur bei den großen Hochwassern unter Wasser gestanden. Da bis vor Kurzem das gesamte Oberflächenwasser von der B 176 und auch von der S 36 ins Unterdorf lief, mussten die Feuerwehrleute öfter ausrücken, um zu helfen. Das soll nun nicht mehr so sein. Ein Teil des Oberflächenwassers fängt die neu gebaute S 36 ab und der Rest wird im Schanzenbach aufgefangen. „Wir werden beim nächsten Starkniederschlag merken, ob alles funktioniert“, so Udo Jahr. Die Palisaden und die Stützwand seien der I-Punkt im Unterdorf, denn sie sehen sehr schön aus.

Flemminger Bach wird gezähmt

In drei Bauabschnitten wurde das Vorhaben realisiert. Auf einer Gesamtbaulänge von rund 1,1 Kilometern sind insgesamt rund 921 000 Euro verbaut worden. Der grundhafte Straßenbau im Unterdorf von Gersdorf ist die zweitumfangreichste Maßnahme des Wiederaufbauplanes nach dem Hochwasser, die die Stadt Hartha realisiert. Am teuersten ist die Sanierung des Flemmingener Baches.

Im Jahr 2014 wurde mit dem zweiten der drei Bauabschnitte begonnen. Gebaut wurde ab dem Durchlassbauwerk in Richtung Minkwitz auf einer Länge von 350 Metern. Damit das wild abfließende Wasser bei starken Niederschlägen nicht wieder solche Schäden wie im Juni 2013 anrichten kann, wurde die Straße um einen halben Meter gehoben. „Dadurch ist eine Art Wall entstanden. „Das Wasser kann so nicht mehr über die Straße fließen und es werden die auf der anderen Straßenseite liegenden Grundstücke geschützt“, sagte Bauamtsleiter Ronald Fischer.

Nachdem dieser Bauabschnitt abgeschlossen war, hieß es warten. Denn es konnte erst nach Freigabe der S 36 zwischen Hartha und Leisnig und nach Fertigstellung Abschnittes ab der Gemeindegrenze Gersdorf/Siedlung Minkwitz weitergebaut werden. So war gewährleistet, dass die Anwohner des Unterdorfes und der Siedlung Minkwitz verkehrstechnisch angebunden blieben.

Im April 2016 begannen die Arbeiten der Straße Am Schanzenbach in Gersdorf. Ab der Brücke in Richtung Minkwitz bekam die Straße auf einer Länge von 358 Metern nicht nur eine neue Fahrbahn, sondern es wurden auch die Kabel von Mitnetz Strom und der Telekom in die Erde gelegt, LED-Lampen gesetzt sowie eine 64 Meter lange Stützmauer gebaut.

Im Sommer dieses Jahres begann der letzte Abschnitt. Gebaut wurde vom Abzweig Kieselbach bis zum ersten Brückenbauwerk auf einer Länge von etwa 450 Metern. Der Straßenabschnitt wurde abschnittsweise auf 3,50 Meter verbreitert. Dafür musste teilweise in den Hang hinein gearbeitet werden. Auf der gegenüberliegenden Seite wurden sogenannte Randbalken angelegt, die auf einer Bohrpfahlgründung ruhen. Bei den dafür notwendigen Arbeiten waren die Mitarbeiter des Bauunternehmens auf eine Mülldeponie gestoßen .

Noch sind einige Restarbeiten zu erledigen. Trotzdem darf der Verkehr nun wieder durch das Unterdorf rollen.

