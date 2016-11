Freie Fahrt auf der Zeppelinstraße Nach dem Teilabriss der maroden Bahnbrücken in Bautzen ist die Verbindung vorerst wieder offen. Im Frühjahr legen die Arbeiten jedoch richtig los. Mit Folgen für die Autofahrer.

Übergabe des Förderbescheides für den Bau der Eisenbahnbrücke an der Zeppelin-Straße. Im Bild von links: Heiner Schleppers (Stadtrat), Juliane Naumann (Baubürgermeisterin), Stefan Brangs (SPD Staatssekretär), OB Alexander Ahrens, Marco Schiemann (CDU) und Andreas Biesold (Chef der Niederlassung des Lasuv Bautzener Niederlassung). © Robert Michalk

Das ging schneller als zunächst gedacht: Nach dem teilweisen Abriss der maroden Bahnbrücken rollt jetzt wieder der Verkehr auf der Zeppelinstraße. Zumindest vorerst. Denn im April werden die Bauleute mit der eigentlichen Sanierung der Straße starten. Die vielbefahrene Verbindung zwischen der Neusalzaer Straße und der Dr.-Peter-Jordan-Straße wird dann bis Ende 2019 durchgehend für Fahrzeuge gesperrt bleiben. Stattdessen müssen sich Autofahrer erneut auf lange Umwege einstellen.

Bis zum Start der Arbeiten an der Straße im Frühjahr wird an der Großbaustelle zunächst nicht viel geschehen. Die Bahn will lediglich erste Stützmauern für die neue Querung errichten lassen. Die Arbeiten an der neuen Brücke werden voraussichtlich erst im Herbst 2017 starten. Die Pläne sehen zugleich vor, die Zeppelinstraße im Brückenbereich zu verbreitern und die Fahrbahn tieferzulegen. Unter der neuen, viereinhalb Meter hohen und 18 Meter breiten Brücke sind neben zwei Fahr- und einer Abbiegespur auch Rad- und Gehwege auf beiden Seiten vorgesehen. Zudem wird der Abschnitt zwischen Brücke und Neusalzaer Straße auf Vordermann gebracht.

Später ist die Stieberstraße dran

Das Vorhaben kostet insgesamt fast 13 Millionen Euro. Einen Großteil der Kosten trägt die Bahn, den Rest stemmen Freistaat und Stadt. Am Donnerstagnachmittag hat Staatssekretär Stefan Brangs (SPD) als Vertreter des sächsischen Verkehrsministeriums vor Ort einen Zuwendungsbescheid in Höhe von knapp 1,3 Millionen Euro an Bautzens Oberbürgermeister Alexander Ahrens und Baubürgermeisterin Juliane Naumann (beide parteilos) überreicht.

Für Bautzen sei es wichtig, dass das Nadelöhr an der Zeppelinstraße endlich beseitigt wird, erklärt Baubürgermeisterin Juliane Naumann. Mit der Erneuerung der Straße wird zugleich ein weiterer Abschnitt für die Umfahrung der Innenstadt umgesetzt. Um die Lücke zur Löbauer Straße zu schließen, wollen Stadt und Land später noch die Stieberstraße ausbauen. Konkrete Planungen dazu gibt es aber noch nicht, wie Andreas Biesold vom Landesamt für Straßenbau und Verkehr sagt. Priorität habe zunächst die Zeppelinstraße. (SZ/sko)

