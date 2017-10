Freie Fahrt auf der neuen Straße In Seeligstadt wird am Mittwoch ein wichtiger Abschnitt der Hauptstraße freigegeben. Auch eine neue Bushaltestelle gibt es.

Noch steht die Sperrscheiben an der Einmündung der Fischbacher Straße in die Seeligstädter Hauptstraße. Ab Mittwochmorgen soll hier der Verkehr ohne Einschränkung rollen. Dafür gibt’s eine neue Baustelle im Ort. © Steffen Unger

Freie Fahrt vom Bahnübergang aus Richtung B 6 bis zum Erbgericht und weiter durch die Massenei bis Großröhrsdorf: Das zurzeit noch gesperrte Teilstück der Seeligstädter Ortsdurchfahrt zwischen den Abzweigen von bzw. nach Fischbach und Großröhrsdorf wird an diesem Mittwoch für den Verkehr freigegeben. Das teilte das Landratsamt in Bautzen mit. Damit kommen Autofahrer nach anderthalbjähriger Sperrung wegen des Straßenbaus nun wieder auf kurzem Weg von Fischbach nach Großröhrsdorf und in der entgegengesetzten Richtung.

In Seeligstadt fährt man jetzt nicht nur auf nagelneuem Asphalt. Es gibt auch eine neue Bushaltestelle an der Kirche. Erstmals bedient wird sie ebenfalls an diesem Mittwoch. Für den Schülerverkehr treten an diesem Tag mehrere Veränderungen in Kraft: Die Buslinien 193, 265 und 310 können wieder ihre normale Route fahren. Auch die Frühfahrten werden wieder über den Busplatz in Seeligstadt geführt. Das Umsteigen zwischen den Linien erfolgt ebenfalls am Busplatz, informierte das Landratsamt.

Diese Veränderungen haben auch Auswirkungen auf die Haltestelle Fischbach/Kirchberg. Bei der ersten Fahrt der Linie 310 zur Schule nach Großröhrsdorf (Fahrt 513) wird diese Station nicht angefahren. „Betroffene Schüler nutzen bitte weiterhin die Linie 265, Fahrt 9. Diese bedient wieder die Haltestelle Fischbach/Kirchberg auf der Seeligstädter Straße“, heißt es vonseiten der Landkreisbehörde.

Der weitere Ausbau der Seeligstädter Ortsdurchfahrt geht nahtlos weiter. Ab dem 1. November wird der Abschnitt ab dem Erbgericht in Richtung Arnsdorf auf einer Länge von etwa 50 Metern voll gesperrt, sagte Sabine Rötschke, Sprecherin des Landratsamtes. In diesem Bereich werden eine Stützmauer neu errichtet und etwa 30 Meter Straße grundhaft ausgebaut. Auf weiteren 15 Metern erfolgt ein Deckenanschluss, alles einschließlich Medienum- bzw. -neuverlegung sowie Entwässerung. Außerdem wird der Parkplatz vor dem Erbgericht gestaltet. Damit bleibt die Ortsdurchfahrt in Richtung Arnsdorf für den Durchgangsverkehr gesperrt. Für den Verkehr im Dorf wird eine Umleitung über eine Nebenstraße ausgeschildert.

Gebaut wird, solange es das Wetter zulässt. Während des Winters soll die Fahrbahn mit einer acht Millimeter starken Asphalttragdeckschicht provisorisch verschlossen und für den Verkehr freigegeben werden. Die komplette Aufhebung der Sperrung der Ortsdurchfahrt ist aus jetziger Sicht in Abhängigkeit vom Wetter für Anfang April 2018 geplant. (SZ/ir)

