Freie Fahrt auf der Grimmaischen Straße Die Sperrung zwischen Brücke und Lindenallee wird aufgehoben. Im weiteren Verlauf kommt es zu zahlreichen Änderungen.

Bleibt weiterhin gesperrt: Lindenallee zwischen Grimmaischer Straße und Bahnhofskreuzung. © André Braun

Ab Dienstag ist die Grimmaische Straße in Döbeln zwischen der Muldebrücke und der Einmündung Lindenallee wieder frei befahrbar. Das teilte Stadtsprecher Thomas Mettcher am Freitag mit. Die bisher bestehende Vollsperrung wird im Laufe der Nachmittagsstunden aufgehoben. Die Linienbusse fahren wieder die regulären Bushaltestellen an.

Weiterhin gesperrt bleibt die Lindenallee zwischen Grimmaischer Straße und Bahnhofskreuzung. Für Autos und Linienbusse wird eine Umleitung eingerichtet. Lastwagen dürfen sie nicht nutzen und müssen stattdessen über die B 169 ausweichen. Stadteinwärts verläuft die Umleitung von der Kreuzung Lindenallee über die Grimmaische Straße zum Sternplatz weiter über die West- zur Bahnhofstraße. Die Einbahnstraßenregelung zwischen Zuckerfabrikstraße und Sternplatz wird gedreht. Stadtauswärts wird der Verkehr über die Max-Planck- und die Zuckerfabrikstraße zur Grimmaischen Straße geführt. Auch diese Umleitung ist für Lkw nicht zugelassen. Auf der Zuckerfabrikstraße und der Grimmaischen Straße werden Halteverbote eingerichtet, so Mettcher. (sol)

