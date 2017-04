Freie Fahrt auf der B 182 Die Arbeiten auf der Lauchhammerstraße sind beendet. Warum sie länger gedauert haben, darüber gehen die Meinungen auseinander.

Die Straßenschäden auf der Lauchhammerstraße sind beseitigt. © Eric Weser/Archiv

Autofahrer können aufatmen: Seit Mittwochmorgen ist die Lauchhammerstraße wieder für den Verkehr freigegeben. Nicht ganz drei Wochen hatten die vom Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) in Auftrag gegebene Sanierung der Deckschicht gedauert – vier Tage länger, als angekündigt. Über die Gründe für die Verzögerung sind sich die Beteiligten allerdings uneins. Lasuv-Sprecherin Isabel Siebert hatte Anfang der Woche auf SZ-Anfrage mitgeteilt, die Verzögerung sei wegen Arbeiten für die Wasserversorgung sowie die Stadtwerke Riesa zustande gekommen. Die hätten 38 Schieberkappen und fünf Schachtabdeckungen austauschen müssen. Eine Darstellung, der die Stadtwerke energisch widersprechen: Das städtische Unternehmen habe „im Jahr 2017 keinerlei Arbeiten an das Lasuv beziehungsweise an Dritte in Auftrag gegeben“, so Sprecherin Laura Pietzsch. Im betreffenden Abschnitt befänden sich keine Straßenkappen der Stadtwerke. „Die in dem Abschnitt vorhandenen Straßenkappen befinden sich alle im Bereich der Fußwege.“

Das Lasuv blieb am Mittwoch auf Nachfrage dennoch bei seiner Darstellung, selbst keine Schuld an der Verzögerung zu tragen. Zu solchen Verzögerungen komme es „leider sehr häufig“, sagte Sprecherin Isabel Siebert. Weit im Vorfeld würden mögliche Baubeteiligte angefragt, ob im Zuge der Straßenausbesserungen noch Arbeiten zu erledigen seien. So soll verhindert werden, dass eine eben sanierte Straße nochmals aufgebohrt werden muss. Die entsprechende Nachfrage sei zunächst negativ beschieden worden – ehe sich Stadtwerke und Wasserversorgung doch noch kurzfristig eingeklinkt hätten. „Es handelt sich um ein Gemeinschaftsvorhaben, das auch von beiden Unternehmen mit bezahlt wird.“ Den Autofahrern wird es am Ende gleich sein, was die Ursache für die Verzögerung war. Hauptsache: freie Fahrt.

