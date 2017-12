Freie Fahrt auf der B 96 ab Montag Umleitung und Ampelregelung wegen der Baustelle in Ebersbach haben vorläufig ein Ende.

Ebersbach-Neugersdorf. Ab 18. Dezember gibt es auf der Bundesstraße 96 in Ebersbach freie Fahrt für alle Fahrzeuge. Das ist Ergebnis einer Bauberatung am Mittwoch, berichtet Wiland Vogel, Sachbearbeiter für den Tiefbau im Stadtteil Ebersbach bei der Stadtverwaltung Ebersbach-Neugersdorf. Die Arbeiten gehen jedoch nur in die Winterpause. Sobald es das Wetter zulässt, wird 2018 weitergearbeitet. Dann rückt die Baustelle weiter. Das hatte Isabel Siebert, Sprecherin des Landesamtes für Straßenbau und Verkehr (Lasuv), bereits auf SZ-Nachfrage bestätigt. Am Montag soll die großräumige Umleitung für Fahrzeuge mit einem Gewicht über 3,5 Tonnen entfallen. Die veränderte Verkehrsführung für Lkw war nötig, weil der Verkehr in Ebersbach zeitweise über eine schlechte Nebenstraße und auf einer Fahrbahn mit Ampelreglung umgeleitet wurde.

Die Arbeiten in Ebersbach sind Folge von Schäden, die das Hochwasser 2013 angerichtet hatte. Dabei werden unter anderem Stützwände, Brücken und Zufahrten erneuert. Mit dem Ende der Arbeiten ist im August 2018 zu rechnen. (SZ/gla)

zur Startseite