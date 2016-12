Freie Fahrt am Schliebenkreisel Voraussichtlich ab nächstem Donnerstag soll es an der Bautzener Baustelle wieder rollen.

Am Schliebenkreisel soll es bald wieder rollen. © Robert Michalk

Die Absperrungen auf der Dresdener Straße und am Schliebenkreisel werden voraussichtlich am nächsten Donnerstag verschwinden. Nachdem die Bauleute mit ihren Teermaschinen wegen der frostigen Temperaturen für einige Tage pausieren mussten, konnten die fehlenden Schichten nun am Donnerstag und Freitag aufgewalzt werden. In den nächsten Tagen müssen nun noch Markierungen aufgetragen, Querungshilfen für Fußgänger eingerichtet und Verkehrsschilder aufgestellt werden.

Wegen der Arbeiten ist derzeit die Dresdener Straße zwischen der Baustelle des Kreisverkehrs und der Dr.-Rohr-Straße komplett dicht. Bis zur Wiederfreigabe am nächsten Donnerstag rollt der Verkehr in beide Richtungen über eine Umleitung. Die führt über die Schliebenstraße, den Abschnitt der Westtangente nördlich vom Tunnel und den Kreisverkehr in Stiebitz.

Über den Winter werden die Arbeiten am neuen Kreisverkehr an der Schliebenstraße weitestgehend ruhen. Größere Behinderungen für Autofahrer soll es bis März in diesem Bereich nicht geben. Die Stadt Bautzen investiert rund eine Million Euro in den Bau des Kreisverkehrs. Laut Planern soll der Kreisel im Mai 2017 fertiggestellt sein. (SZ/sko)

