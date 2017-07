Freie Fahrt am Frosch Noch diese Woche können Autofahrer in Königstein wieder an dem Brunnen vorbeifahren. Ganz fertig ist der Platz noch nicht.

Hinterm Frosch verschwinden am Freitag die Absperrbaken. Autofahrer können dann wieder Richtung Pfaffenberg fahren. © Archiv/Egbert Kamprath

Autofahrer dürfen sich freuen: Der Platz am Frosch wird am 21. Juli für den Verkehr freigegeben. Bürgermeister Tobias Kummer (CDU) teilte mit, dass ab 15 Uhr wieder motorisierter Verkehr am Platz vorbei den Pfaffenberg hoch und runter rollen kann. Zuvor hatte die Montage des Geländers um den freien Bachlauf der Potatzschke für Verzögerungen gesorgt. Ohne das sicherheitsrelevante Geländer konnte das Bauunternehmen die am Platz vorbeiführenden Straßen nicht für den Verkehr freigeben. Am Donnerstag begann das beauftragte Subunternehmen nun mit dem Einbau und wird die Arbeiten am Freitag beenden, so Tobias Kummer. Die offizielle Bauabnahme werde dann nächste Woche erfolgen. Der Froschbrunnen spuckt auch bereits wieder Wasser, um ihn sprießt Gras. Die Bepflanzung wird noch geplant. (SZ/kk)

zur Startseite