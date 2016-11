Freie Fahrt am Festungsberg In Richtung Königstein kann der Verkehr wieder auf drei Spuren fließen. Der Forst hat seine Arbeiten dort beendet.

Die Arbeiten auf der B 172 sind beendet. © dpa

Die Verkehrseinschränkungen auf der Bundesstraße B 172 am Festungsberg in Königstein konnten aufgehoben werden. Es stehen wieder drei Fahrspuren zur Verfügung. Dort waren Waldpflegearbeiten entlang der Straße erfolgt. Die sind jetzt abgeschlossen. Darüber informiert Revierförster Jens Lippmann. Auch die Staatsstraße S 168 von Thürmsdorf nach Struppen kann wieder ohne Behinderungen befahren werden. Jetzt wird das Waldgebiet zwischen den beiden Straßen bearbeitet, was aber keine Verkehrsbeeinträchtigung mehr nach sich zieht.

Wie der Forstbezirk Neustadt mitteilt, werden insgesamt rund 55 Hektar Wald gepflegt. 15 Hektar davon haben die Waldarbeiter gemeinsam mit den Lehrmeistern und Lehrlingen in Zusammenarbeit mit der Maschinenstation Königstein bis jetzt abgearbeitet. Rund 4 000 Kubikmeter Holz werden bei der Pflege anfallen. (SZ)

zur Startseite