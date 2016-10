Freie Einfahrt Die Zufahrt zum neuen Markt in Königstein ist nun auch von der Bundesstraße möglich. Davon profitieren auch Fußgänger.

In Königstein funktioniert jetzt am neuen Edeka-Markt die Einfahrt von der Bundesstraße aus. © Marko Förster

Am neu gebauten Edeka-Markt in Königstein ist endlich die Zufahrt zum oberen Parkdeck von der Bundesstraße B 172 aus fertig. Dort kann sowohl rechts als auch links abgebogen werden. Das wird von den Kunden bereits gut angenommen.

Der Markt am Ortseingang ist schon seit Juni dieses Jahres in Betrieb. Ursprünglich sollte da möglichst auch schon die Zufahrt funktionieren. In der Planung entstanden allerdings Auseinandersetzungen über eine Stützmauer am Hang zur Bundesstraße. Diese stammt aus den 1930er-Jahren und musste für die neue Zufahrtsspur erst fit gemacht werden. Wer das bezahlen soll, darüber waren sich Edeka und das für die Bundesstraße zuständige Straßenbauamt jedoch uneinig. Immerhin liegen die geschätzten Kosten bei mehr als einer halben Million Euro. Schließlich musste Edeka als Nutzer für die Baukosten aufkommen. Die sind bis auf Restarbeiten nun abgeschlossen. Allerdings später, als geplant. Zwischenzeitlich war mal der August als Termin für die Freigabe der Zufahrt angekündigt worden. Umso glücklicher sind die Königsteiner über das Geschaffene.

Die Bundesstraße wurde im Einfahrtbereich umgestaltet. So wurde aus Richtung Struppen kommend eine Linksabbiegerspur eingerichtet. Das soll einen Rückstau verhindern und für einen besseren Verkehrsfluss sorgen. Von der Verbreiterung der Fahrbahn profitieren auch die Fußgänger, für die eine Verkehrsinsel eingerichtet werden konnte, die ein sicheres Überqueren der Fahrbahn ermöglichen soll.

Der neue Markt ist zwischen Bahngleisen und Bundesstraße hochwassersicher auf Stelzen gebaut und bietet auf 1 400 Quadratmetern mehr Platz für ein größeres Sortiment. Am selben Standort hatte es bis 2013 bereits einen Edeka mit einer kleineren Verkaufsfläche gegeben. Nach dem Juni-Hochwasser hatte sich das Handelsunternehmen entschieden, das Gebäude abzureißen und neu zu bauen. Die Königsteiner mussten deshalb drei Jahre lang ohne einen Lebensmittelmarkt in ihrer Stadt auskommen.

